Admitere la UMF "Carol Davila". Rectorul Viorel Jinga: Concursul asigură condiţii egale pentru toţi candidaţii

El a precizat că ideea organizării admiterii la Romexpo i-a venit în timpul pandemiei de COVID-19, asigurându-se astfel candidaţilor nu doar cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea examenului, ci şi un confort termic adecvat.



"Este o concurenţă foarte mare pentru că suntem o universitate care are reputaţie de excelenţă, având în vedere că în multe clasamente internaţionale suntem pe primul loc între universităţile din ţară. (...) Sunt zece programe de licenţă în universitatea noastră, dintre acestea opt au astăzi admiterea, iar două dintre ele, cele de la Ploieşti, respectiv asistenţă medicală generală, balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală, vor avea admiterea în septembrie", a menţionat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".



Potrivit lui Jinga, şi anul acesta 49 de premianţi ai olimpiadelor naţionale şi internaţionale au decis să-şi continue studiile la discipline din cadrul UMFCD.



"Avem şi 49 de olimpici. Noi i-am inclus în această categorie pe cei care au luat premiile I, II şi III şi menţiuni la nivel internaţional (...) şi, de asemenea, şi pe cei care au avut premiile I, II şi III şi menţiune la concursurile naţionale, pentru că noi hotărâm că aceştia sunt de o calitate deosebită. Poate că o parte dintre ei pleacă în străinătate, dar cei mai mulţi rămân la noi la universitate", a afirmat rectorul.



El a amintit că la UMFCD vin şi mulţi din studenţi din afara UE, prin programe Erasmus.



Prof. Viorel Jinga a informat că în prima parte a examenului nu au existat încercări de fraudare, însă s-a înregistrat un incident - o concurentă a leşinat şi, ca urmare, a renunţat la concurs.



"Deocamdată nu am auzit să fi avut vreo încercare de fraudare. Este foarte greu să se întâmple acest lucru deoarece sunt foarte mulţi supraveghetori în fiecare sală, iar voluntarii fac o treabă foarte bună. (...) Cred că am avut aproximativ 200 de voluntari care au fost aici pentru a-i îndruma pe candidaţi. (...) La începutul examenului una dintre candidate a leşinat, a venit salvarea, şi-a revenit cu greu şi n-a mai putut intra în examen şi a fost dusă la spital. Avea glicemia bună, tensiunea bună, dar nu mai putea continua, era puţin confuză şi atunci a renunţat la concurs", a transmis Jinga.



Pentru examenul de admitere în studii universitare de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti s-au înscris anul acesta 3.877 de candidaţi, dintre care 2.480 la Facultatea de Medicină, 763 la Facultatea de Stomatologie, 96 la Facultatea de Farmacie şi 538 la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală.

