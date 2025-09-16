Administrația Trump dă undă verde armamentului pentru Ucraina finanțat de statele europene membre NATO

Administrația Trump a aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala membrilor europeni ai NATO, transmite Reuters.

Administrația lui Donald Trump a aprobat primele transporturi de armament destinate Ucrainei printr-un mecanism nou, finanțat de statele europene membre NATO, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu decizia.

Potrivit acestora, subsecretarul pentru Apărare, Elbridge Colby, și-a dat acordul pentru două pachete în valoare totală de până la 500 de milioane de dolari. Acestea fac parte din „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina”, cunoscută sub acronimul PURL.

Noua formă de cooperare transatlantică are ca scop consolidarea armatei ucrainene cu echipamente militare de până la 10 miliarde de dolari. Măsura vine în contextul în care Trump s-a arătat tot mai iritat de atacurile repetate lansate de Moscova asupra Ucrainei, în pofida eforturilor sale de a impulsiona o soluție negociată la conflict.

Inventarul armelor, un mister

Până acum, sprijinul oferit de administrația Trump s-a limitat fie la vânzări de armament, fie la donații deja aprobate în timpul mandatului lui Joe Biden, cunoscut drept un susținător constant al Kievului.

Sursele nu au oferit detalii privind echipamentele achiziționate prin acest program, însă au menționat că lista include sisteme de apărare antiaeriană, vitale pentru Ucraina în condițiile intensificării atacurilor cu drone și rachete rusești.

„Sunt lucrurile pe care le-au cerut. Foarte multe lucruri”, a declarat una dintre surse, precizând că „fluxul este cel care le-a permis să stabilizeze liniile până acum”.

