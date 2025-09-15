Data actualizării: | Data publicării:

Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

România se pregătește pentru o schimbare majoră în modul în care va gestiona trecerile la frontiera externă a Spațiului Schengen. Începând cu 12 octombrie 2025, țara noastră, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va introduce Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), o platformă electronică menită să facă verificările mai rapide și mai sigure.

Poliția de Frontieră subliniază că „sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat ştampilarea documentelor de călătorie”. Practic, metoda tradițională a ștampilei din pașaport va fi înlocuită de o evidență digitală, menită să elimine timpii de așteptare și să întărească securitatea la granițele Uniunii Europene.

Potrivit autorităților, EES va fi implementat treptat, urmând ca România să îl folosească inițial doar în câteva puncte de trecere selectate. Într-o perioadă maximă de 170 de zile calendaristice, sistemul va fi extins la întreaga frontieră externă. În acest interval, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate manual, până când sistemul va deveni complet funcțional.

Noul mecanism vizează cetățenii statelor terțe, adică cei din afara Uniunii Europene, admiși pentru șederi pe termen scurt de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. Printre aceștia se numără și cetățenii Republicii Moldova, dar și membrii de familie ai cetățenilor europeni care nu dețin un permis de ședere. „EES este un sistem electronic care înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire a cetăţenilor ţărilor terţe admişi pentru şederi pe termen scurt (…) şi calculează durata de şedere autorizată”, arată comunicatul Poliției de Frontieră.

Procesul de verificare va fi adaptat noilor cerințe tehnologice. La prima intrare după operaționalizarea EES, cetățenilor terți le vor fi colectate datele biometrice: fotografia facială și patru amprente digitale, necesare pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, controlul va fi mai scurt, verificarea realizându-se pe baza datelor deja stocate. „În situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile legale, intrarea în ţară va fi permisă şi înregistrată electronic, iar poliţistul de frontieră va informa persoana despre durata autorizată a şederii. Dacă, dimpotrivă, condiţiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării este înregistrat în sistem şi, de asemenea, comunicat persoanei”, explică Poliția de Frontieră.

Există însă și categorii exceptate. Copiii sub 12 ani, precum și persoanele pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă din punct de vedere fizic, nu vor fi supuși acestui proces. În plus, cetățenii țărilor terțe care dețin documente de ședere sau vize de lungă ședere eliberate de un stat membru al Uniunii, precum și membrii de familie ai cetățenilor UE care au permis de ședere, nu intră sub incidența EES.

O altă componentă importantă o reprezintă protecția datelor. „Datele sunt stocate în sistem pentru o perioadă de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii perioadei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor. Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare şi ştergere a datelor conform cadrului legal”, se arată în comunicat.

Pentru a evita întârzierile, Poliția de Frontieră le recomandă celor care beneficiază de excepții să prezinte din timp documentele justificative la control. Totodată, în perioada de implementare progresivă, serviciul online de verificare a duratei șederii nu va fi disponibil, iar calculul automat al perioadelor autorizate va deveni operațional abia după ce sistemul va fi complet funcțional.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES
15 sep 2025, 15:33
Românii vor ca statul să intervină mai mult în economie. Cum se poziționează cetățenii în bătălia tradiționalism vs. progresism
15 sep 2025, 10:31
BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol
15 sep 2025, 08:28
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
14 sep 2025, 22:46
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13 sep 2025, 14:53
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
13 sep 2025, 10:26
ParintiSiPitici.ro
„Cum să fii profesor în 2025 să te duci la trei școli?” Prof. Claudia Chiru denunță măsurile luate în Educație și cere ministrului soluții reale / VIDEO
15 sep 2025, 13:01
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
13 sep 2025, 08:14
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
12 sep 2025, 23:05
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt
12 sep 2025, 10:15
Oana Țoiu gafează din nou: Niciun mesaj de condoleanțe din partea României după asasinarea lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 12:22
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
11 sep 2025, 18:35
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
11 sep 2025, 12:21
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
11 sep 2025, 12:43
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11 sep 2025, 11:47
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11 sep 2025, 11:44
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
11 sep 2025, 10:49
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
11 sep 2025, 09:49
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
Update: Alexandru Bălan, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile
10 sep 2025, 12:19
Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN
10 sep 2025, 09:00
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
10 sep 2025, 09:35
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
09 sep 2025, 23:27
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
09 sep 2025, 17:26
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
09 sep 2025, 15:58
Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist
09 sep 2025, 15:07
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
09 sep 2025, 13:21
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO
09 sep 2025, 12:43
O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament
09 sep 2025, 12:04
Caz revoltător în Sibiu: Copil legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil/ Măsura decisă împotriva tatălui
09 sep 2025, 11:04
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
09 sep 2025, 11:22
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026/ Programul, adoptat în ședința de Guvern - UPDATE
09 sep 2025, 11:09
”Rețea de spionaj în Europa”. Noi informații despre gruparea din care face parte Alexandru Bălan, prins în România
09 sep 2025, 10:40
TIR în flăcări, după ce a lovit un cap de pod pe DN 7/ Circulația rutieră a fost reluată - UPDATE
09 sep 2025, 08:56
Accident grav între un microbuz și un autoturism, în Mangalia. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
09 sep 2025, 08:06
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
08 sep 2025, 21:42
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
08 sep 2025, 19:59
Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat
08 sep 2025, 17:53
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Bărbatul care a urcat pe podul de la Agigea în semn de protest, la a patra încercare de acest fel - UPDATE
08 sep 2025, 09:04
Eveniment tragic în București. Biciclist mort după un accident în Capitală
08 sep 2025, 08:50
Cele mai noi știri
acum 12 minute
Care e ora ideală pentru a lua cina. Recomandarea unui specialist
acum 17 minute
Tragedie la Spitalul din Reșița: un bărbat de 66 de ani a murit chiar înainte de internare
acum 26 de minute
Mesajele sfâșietoare scrise de mama asasinului lui Charlie Kirk / foto în articol
acum 26 de minute
Spectacol în Liga III. 10 goluri în meciul dintre ARO Câmpulung şi SCM Rm. Vâlcea
acum 37 de minute
Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES
acum 50 de minute
Tot ce trebuie să știi despre admiterea în SUA: Julia Boca explică pașii către Harvard, Yale sau Stanford
acum 53 de minute
Medvedev lansează noi amenințări la adresa NATO: Acest lucru va înseamna război cu Rusia
acum 55 de minute
Ce semnifică gestul făcut de Jake Gyllenhaal pentru Owen Cooper, cel mai tânăr câștigător al premiului Emmy
Cele mai citite știri
acum 7 ore 36 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
acum 5 ore 45 minute
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel