Data publicării: 23:05 07 Oct 2025

Adio cocoașă! Exercițiul simplu care te va ajuta să o corectezi
Autor: Darius Mureșan

work-office-job-birou_83906900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @drobotdean
 

Orele petrecute în fața calculatorului pot duce la apariția cocoașei. Expertul Pablo Iglesias propune un exercițiu care poate preveni și corecta această problemă înainte să devină permanentă.

Expertul Pablo Iglesias recomandă un exercițiu simplu care poate corecta „cocoașa” provocată de orele petrecute în fața calculatorului. Practicat un minut pe zi, el întinde și corectează spatele, folosind doar cadrul unei uși: se sprijină palmele pe cadrul ușii, umerii relaxați, un picior înainte și trunchiul ușor înclinat, menținând poziția cu respirație profundă. Exercițiul eliberează tensiunea din zona pectorală și poate fi efectuat acasă pentru prevenirea și corectarea spatelui, potrivit 20minutos.es.

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

 

Cum să-ți protejezi coloana atunci când petreci multe ore în fața calculatorului

Munca prelungită în fața calculatorului este inevitabilă în epoca digitală, însă aceasta poate avea efecte negative asupra coloanei vertebrale dacă nu sunt respectate anumite reguli simple, dar foarte importante. Specialiștii recomandă adoptarea unor măsuri care să prevină durerile de spate și afecțiunile coloanei vertebrale.

Poziția la birou este foarte importantă. Este necesar ca spatele să fie drept, umerii relaxați, iar picioarele să stea ferm pe sol și  formeze un unghi de aproximativ 90 de grade la nivelul genunchilor. Înălțimea scaunului trebuie sa fie ajustată astfel încât coatele să fie aproape de trunchi, iar monitorul să fie poziționat la nivelul ochilor, la o distanță de circa 50–70 de centimetri.

Pauzele scurte și dese reprezintă al doilea element fundamental. Experții recomandă să te ridici și să te miști cel puțin o dată la 45–60 de minute. Acest obicei simplu ajută la reducerea tensiunii musculare și stimulează circulația sângelui, ceea ce previne durerile lombare.

Exercițiile de întindere și consolidare a musculaturii spatelui și abdomenului sunt, de asemenea, extrem de benefice. Mișcările de tip stretching, dar și exercițiile de postură sau cele specifice pentru zona lombară și cervicală, ajută la menținerea unei coloane sănătoase și la reducerea riscului de hernii sau inflamații.

Accesoriile ergonomice pot face diferența. Un scaun cu suport lombar, un suport pentru încheieturi sau o tastatură și un mouse ajustate corespunzător reduc tensiunea asupra coloanei și a articulațiilor.

Adoptarea acestor obiceiuri nu doar că previne durerile, dar crește și productivitatea și confortul pe durata orelor petrecute în fața calculatorului. 

