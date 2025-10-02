€ 5.0820
Data actualizării: 09:00 02 Oct 2025 | Data publicării: 09:00 02 Oct 2025

Adio alarme zgomotoase! A apărut ceasul care te trezește cu miros de cafea
Autor: Alexandra Curtache

chuttersnap-qoFukU0sOio-unsplash Foto: Unsplash
 

O nouă cercetare arată că mirosurile plăcute pot influența direct starea de spirit a călătorilor, iar Holiday Inn Express by IHG transformă această descoperire într-o inovație hotelieră: Breakfast Alarm Clock, primul ceas deșteptător cu miros.

Sunetul strident al ceasului deșteptător ar putea deveni istorie pentru călători. Un studiu comandat de Holiday Inn Express a scos la iveală un detaliu îngrijorător: 9 din 10 călători din Asia-Pacific se confruntă cu dificultăți de somn într-o săptămână obișnuită, conform ihgplc.com. Lipsa somnului de calitate afectează nu doar sănătatea fizică, ci și starea de spirit și productivitatea pe parcursul zilei.

În plus, 58% dintre călători au recunoscut că un miros plăcut îi poate ajuta să se simtă mai bine dimineața, mai ales atunci când se află departe de confortul casei lor. Întrebați care sunt aromele ce i-ar face să înceapă ziua cu zâmbetul pe buze, respondenții au ales:

  • cafeaua sau ceaiul (56%)
  • baconul și ouăle (43% dintre australieni)
  • patiseria proaspăt scoasă din cuptor (38%)
  • fructele proaspete (30%)

Aceste date au servit drept inspirație pentru noua experiență pe care Holiday Inn Express o introduce acum în camerele sale.

Breakfast Alarm Clock - o premieră mondială în ospitalitate

În locul zgomotelor dure sau al melodiilor repetitive, Breakfast Alarm Clock difuzează parfumuri apetisante care se răspândesc treptat prin cameră, creând o trezire blândă și plăcută. Oaspeții își pot selecta aroma preferată și se pot bucura de o dimineață personalizată, fără stresul obișnuit al alarmei clasice.

Printre opțiunile disponibile se numără:

  • Coffee, Bacon și Blueberry Muffin - pentru Australia și Noua Zeelandă
  • Nashi Pear - pentru Japonia
  • Mango - pentru Singapore și Thailanda

Această diversitate reflectă atât preferințele regionale, cât și dorința brandului de a oferi o experiență autentică, adaptată fiecărei culturi.

O inovație care promite dimineți mai bune

Dean Jones, Vice President of Commercial, East Asia & Pacific, IHG Hotels & Resorts, a explicat într-o declarație oficială motivația din spatele proiectului:

"Știm din cercetare că călătorii din Asia Pacific au probleme cu somnul, iar mulți sar peste micul dejun atunci când călătoresc - uneori pentru a economisi bani. Am conceput în mod intenționat experiența Holiday Inn Express cu ce este mai bun din ambele lumi: tot ceea ce este necesar pentru un somn adecvat, plus un mic dejun cald gratuit. Ne dorim ca oaspeții să își maximizeze șederea la noi, fie că este vorba de muncă, de agrement sau de ambele - iar cercetarea a fost o modalitate excelentă de a ne îndrepta atenția către ceea ce contează cel mai mult”.

Jones a adăugat că Holiday Inn Express este despre a oferi „mai mult din ceea ce contează”, iar Breakfast Alarm Clock este o dovadă a acestui angajament: „Trezirea și menținerea unei rutine în timpul călătoriei poate fi mai dificilă decât pare, lucru pe care cercetarea ni l-a subliniat. Dar știm, de asemenea, puterea mirosului: primul miros de cafea sau croissant proaspăt poate face minuni, mai ales atunci când este gratuit”.

Disponibilitate și experiență exclusivă pentru oaspeți

Începând cu 20 octombrie 2025, Holiday Inn Express va introduce experiența Breakfast Alarm Clock pentru o perioadă limitată de timp în:

  • Australia
  • Noua Zeelandă
  • Japonia
  • hoteluri selectate din Singapore și Thailanda

Oaspeții își pot alege aroma de trezire direct la rezervare și vor putea experimenta dimineți „cu gust”, printr-o alarmă care le amintește de cel mai important moment al zilei, micul dejun.

Breakfast Alarm Clock nu este doar un gadget inovator, ci parte dintr-un concept mai amplu. Holiday Inn Express își propune să ofere o experiență de somn completă, care include:

  • perne moi și ferme, pentru preferințe diferite
  • jaluzele care asigură întuneric total
  • dușuri puternice și revigorante
  • porturi de încărcare lângă pat, pentru confort maxim.

În combinație cu micul dejun cald gratuit, brandul promite o „reîncărcare Express” la fiecare sejur.

Cercetarea arată clar că oamenii caută modalități mai plăcute și mai eficiente de a-și începe ziua, iar Holiday Inn Express a găsit o soluție creativă și surprinzătoare.

ceas
alarma
gadget
