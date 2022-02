Avem hidrocentrale aproape gata dar nu le putem folosi. România are gata, în prezent, peste 90% din proiectele de construcţie de hidrocentrale începute însă toate sunt blocate. Demersurile s-au blocat în ultimul ceas. Iar acest blocaj s-a transformat în obiectivul nr. 1 pe care Adi Croitoru, președinta ANANP şi-a propus să-l împlinească pe perioada mandatului. "E ambiţia mea de mandat să terminăm cu aceste hidrocentrale. Eu, în calitate de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Arii Naturale Protejate pun umărul astfel încât natura să nu sufere. Nici libelula de pe firul ierbii, nici peştişorii din lacuri, nimeni! Dar în acelaşi timp să reuşim să dezvoltăm nişte obiective care ne-au rămas din trecut." a spus aceasta.

"Odată cu aderarea, România a transpus două directive în legislaţia noastră: Habitate şi Păsări. În momentul în care am transpus aceste directive, orice investiţie ai derula într-o arie naturală protejată intră pe o procedură. Iar procedura este destul de lungă, pentru că astea sunt termenele pe care noi le-am negociat. Ca să nu primească România infringement că ai dezvoltat în arie protejată fără să respecţi ce ai transpus tu, ca stat, în legislaţie din cele două directive, eşti, practic, obligat să parcurgi toată această procedură. Şi foarte bine că o parcurgi! Numai că acum, pentru numele lui Dumnezeu, nu mai avem timp! Şi, ca atare, trebuie să găsim această modalitate să terminăm şi hidrocentralele fără să deranjăm Comisia Europeană dar şi să conservăm mai departe aceleaşi tipuri de specii şi habitate pe care le-a întâlnit Ministerul când a desemnat aria protejată peste hidrocentrală." a mai explicat Croitoru.

Aceasta a amintit şi de greşeala care s-a făcut, în urmă cu mai bine de trei ani, în cazul Planului de management integrat şi al Regulamentului Parcului Natura Bucegi şi al sitului Natura 2000, Bucegi. "De la experienţa pe care am avut-o în 2018 cu legea prin care am scos carierele şi care a fost aprobată şi nu s-a întâmplat nimic, am avut discuţii cu CE, i-am notificat, le-am spus de ce facem asta. Pentru că am greşit punctual. Pentru că nu am ţinut cont că la vremea aia aveam licenţe de exploatare ale statului aprobate înainte de 2007 şi am venit peste perimetru şi am făcut aria protejată. Am zis stop-joc! Aşa şi acum."

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a fost înființată în anul 2016 și funcționează în subordinea Ministerului Mediului. Scopul ANANP este administrarea unitară și eficientă a ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News