Prof. Andreia Bodea a vorbit despre pierderea respectului pentru profesori în societate. Aceasta a explicat că salariile mici și diferențele uriașe față de alte categorii bugetare transmit mesajul că munca profesorilor nu este apreciată. Potrivit profesoarei, lipsa de valorizare se reflectă în atitudinea elevilor și a societății, care ajung să trateze cadrele didactice cu dispreț.

„La nivelul societății cum este? S-a pierdut și acolo respectul pentru profesor?”, a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.



„Da, s-a pierdut complet", a spus prof. Andreia Bodea.



„O cauză ar fi și statul materiale, salariile mici, că trăim într-o societate pragmatică", a spus Sorin Ivan.



„De acolo s-a plecat. în momentul în care eu văd, în zona bugetară, că raportul între modul în care este plătit un profesor vechi, un director de școală și, nu aș vrea să numesc o altă categorie, este de la simplu la de 100 de ori mai mult, este clar că tu pe mine atât mă valorizezi. Este clar că eu de atâta voi munci, dacă tu atât apreciezi munca mea și impactul ei social.



Elevii înțeleg lucrurile acestea. Dacă eu, societate, te plătesc și te tratez așa cum te plătesc, înseamnă că nu valorezi totuși mare lucru și, în consecință, te tratez și eu cu dispreț, ca să nu spun mai mult decât dispreț”, a spus prof. Andreia Bodea.

Mesajul care ajunge foarte greu la elevi și la părinți

Prof. Andreia Bodea a explicat că nu se mai pune accent pe educație și inteligență, deoarece societatea și rețelele de socializare promovează exemple opuse, în care succesul se măsoară prin bani și faimă, nu prin cunoștințe sau cultură.

„Cine ar trebui să le spună elevilor, părinților și societății că nu hainele pe care le porți sunt importante cu anumite simboluri, branduri, că nu telefonul, că nu mașina, ci inteligența, cultura, cuprinderea, rolul tău în formarea copiilor sunt foarte importante", a spus Sorin Ivan.



„Este un mesaj care ajunge foarte greu la elevi și ajunge și mai greu la părinți pentru că ceea ce văd ei și nu numai, ce văd în jur, ce văd pe rețelele de socializare, nu doar la noi, ci în toată lumea, este exact opusul.



Ei văd modele de oameni care au 8 clase, dacă le au și pe acelea, pline de bani, pline de faimă, și atunci este foarte greu să vii și să le explici ceea ce ni se explică nouă. Ești penibil pentru că nu ai argumente. Acel parcurs de învățare acumulare, facultate și care oferea un anume statut nu mai există. Este o altă lume”, a spus prof. Andreia Bodea.

„Mă gândesc acum la istoria recentă a învățământului românesc, la perioada interbelică, când profesori de liceu erau Eugen Lovinescu, Șerban Cioculescu -se știe că Eugen Lovinescu a fost numai profesor de liceu, Anton Holban, profesor de liceu. Când treceau pe holuri, elevii se lipeau de perete, trecea profesorul, ca să nu mai vorbim de director. Acum...”, a spus Sorin Ivan.



„Așa ceva nu mai există", a spus prof. Andreia Bodea

Video:

