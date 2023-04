Actrița Medeea Marinescu, atac la TAROM: O mizerie ce ați făcut...

Actrița Medeea Marinescu are un atac la adresa companiei TAROM, după ce, luni seara, cursa de la Cluj spre București a avut o întârziere de câteva ore, dar și schimbarea traseului spre Baia Mare, fără ca pasagerii să fie anunțați.

"TAROM!!!! O mizerie ce ati facut in aceasta seara!!!Sa ne tineti prizonieri intr-o sala de asteptare, anuntand ca aveti intarziere o ora ( hahaha, mintind cu nerusinare, dar sunt deja obisnuita, e o practica la voi chestia asta), ne imbarcati dupa doua ore si jumatate de la Cluj si cand, in sfarsit ne gandim ca vom ajunge la Bucuresti, ne anuntati IN AVION ca trecem si pe la Baia Mare, unde vom sta cam douzaci de minute( sunt aici acum, o sa masor si minutele astea!)

CUM VA PERMITETI SA VA BATETI JOC DE NOI?? Nu ati anuntat nimic( pardon, pasagerul inocent de langa mine imi spune ca “la lounge” i-au anuntat ca merg in excursie la Baia Mare, insa pe noi, amaratii care n-am apucat un loc in fata, la “ lounge”,nu ne-a anuntat nimeni, nu am avut de unde sa ne cumparat o apa, pentru ca micul barulet s-a inchis la ora 19).

Asadar, sper sa ajung dupa miezul noptii in Bucurestisi voi face o plangere oficiala. Sper sa fiti trasi la raspundere.

Domnule Sorin Grindeanu, ce facem cu Tarom? cum rezolvam gravele probleme? Sau nu conteaza, merge si asa. Ca oricum n-ai alta companie cu care sa poti zbura de la Cluj la Bucuresti. Sau de la Timisoara , sau Iasi…Sa va fie rusine!", a scris actrița pe Facebook, după incidentul la care a luat parte luni seara.

