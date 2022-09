Actorul Alexandru Arşinel este internat la Spitalul Universitar din Bucureşti

Potrivit sursei citate, având în vedere istoricul medical şi 'pentru a-l avea sub o supraveghere mai atentă' s-a hotărât, ulterior, transferarea actorului în secţia de ATI.

'Domnul Alexandru Arşinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022 în Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti pentru tratarea unor leziuni de decubit, cauzate de repaosul prelungit la pat. Având în vedere istoricul medical şi pentru a-l avea sub o supraveghere mai atentă, s-a hotărât, ulterior, transferarea dumnealui în secţia de ATI', afirmă sursa citată.

Actorul a mai fost internat şi luna trecută la Institutul Clinic Fundeni.

Alexandru Arșinel, rugăminte către Dumnezeu: Cu un singur lucru nu m-ai ajutat încă și îți spun în fiecare zi

Actorul Alexandru Arșinel a fost invitatul lui Dan Negru, în emisiunea „Legendele”. Marele actor a dezvăluit care ar fi ultima sa rugăciune către Dumnezeu.

Alexandru Arșinel s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima vreme. În 2021, actorul a trecut prin infecția cu Covid, iar la finalul anului, acesta a ajuns de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții la inimă. Medicii i-au montat un stent și un stimulator cardiac.

În urmă cu o săptămână, Alexandru Arșinel a ajuns din nou la spital. Marele actor a fost transportat de urgență Spitalul Universitar din Capitală, unde medicii i-au efectuat mai multe investigații. Acesta a explicat, ulterior, că starea sa nu a avut nicio legătură cu intervenția la inimă și că, de fapt, cauza problemelor sale ar fi supărările din ultima vreme și sechelele cu care a rămas după infecția COVID.

Invitat la emisiunea “Exclusiv VIP”, al lui Cristi Brancu, de la Prima TV, Alexandru Arșinel a vorbit, în urmă cu câteva săptămâni, despre cum l-a afectat renunțarea la funcția de director artistic al Teatrului Constantin Tănase.

”Nenorociri din astea dau din când în când peste om şi trebuie să le facă faţă. Toate le afectează la fel de mult, toate te pun pe gânduri, sunt cu tine în suflet. Acum două seri s-a întâmplat ce s-a mai întâmplat. Uneori, necazul năvăleşte peste tine şi reacţionezi. M-a luat în primire o echipă de medici foarte talentaţi şi m-a pus pe picioare. Vin necazuri, a năvălit în primăvară pandemia peste mine, am preluat acest microb de la o emisiune, am fost dus la Balş, medicii au reuşit să mă pună pe picioare, dar m-a slăbit.

Tânjesc după Teatrul Constantin Tănase și colegii mei. E foarte greu în moment din astea, după accidente ca astea, să îţi dai seama în ce măsură îţi mai rămân buni prieteni. Dar dincolo de toate, eu ţin la tot ce înseamnă Teatrul Constantin Tănase, pe care îl iubesc”, a spus Alexandru Arşinel, la ”Exclusiv VIP”.

Dezamăgit de lipsa de respect



”Eu am renunțat la funcția de director artistic în favoarea unui coleg care a fost excelent în preluarea conducerii, eu nu am avut nimic împotriva numirii, eu am fost cel care a inițiat-o. M-a surprins însă lipsa de respect față de munca mea de 60 de ani într-un teatru și faptul că nu a arătat nici măcar cea mai mică atenție în efortul acestui actor, care a fost Stela Popescu”, a mai declarat Arşinel, în emisiunea de la PRIMA TV.

Ultima rugăminte către Dumnezeu

Înainte de problemele de sănătate din acest an și înainte de a se retrage de la cârma Teatrului Constantin Tănase, Alexandru Arșinel a filmat un interviu împreună cu Dan Negru, în care a spus care ar fi ultimul lucru pe care i l-ar cere lui Dumnezeu, dacă, ipotetic, viața sa s-ar sfârși. Dorința marelui actor este legată de sănătatea soției sale.

”Încercați să faceți un exercițiu de imaginație. Mâine vine Dumnezeu și zice: Nelu, contractul pe care noi l-am semnat în 1939. Ce i-ați spune?”, l-a întrebat Dan Negru în emisiunea „Legendele”.

”I-aș spune: Doamne, te-ai ținut de cuvânt. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă plimb în această lume, și bună și rea. Și că m-ai ajutat aproape de fiecare dată să ies din încurcături. Cu un singur lucru nu m-ai ajutat încă și îți spun în fiecare zi: Doamne, ajută-mă. Și te rog ajută-mă ca Marilena să se simtă puțin mai bine. Mă închin în fața ta, în fiecare zi, las-o pe Marilena să se simtă mai bine”, a declarat Alexandru Arșinel în interviul de pe YouTube. Vezi articolul aici!

