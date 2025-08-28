Urmărește emisiunea live


Data actualizării: | Data publicării:

Activitate suspendată pe termen nedeterminat la Tribunalul Caraș-Severin. Protest față de proiectul privind modificarea pensiilor

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Pexels
Sursa foto: Pexels

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin au decis suspendarea activității pe termen nedeterminat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin au decis, miercuri, în unanimitate, suspendarea activității pe termen nedeterminat, în semn de protest față de proiectul legislativ privind modificarea pensiilor de serviciu.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin precizează, joi, într-un comunicat de presă, că în cadrul ședinței Adunării Generale a procurorilor din cadrul Parchetului, de miercuri, s-a decis, începând cu data de 27 august, suspendarea activității și menținerea pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia.

Cazurile urgente vor fi exceptate

Măsura vizează suspendarea activităților de urmărire penală și de supraveghere a urmăririi penale, a participării la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, precum și a soluționării plângerilor și cererilor, cu excepția cauzelor urgente referitoare la măsuri preventive privative de libertate și ordine de protecție.

În cadrul ședinței Adunării Generale, prezidată de prim-procurorul adjunct Violeta Filip, a fost adoptată și transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a unui punct de vedere prin care se solicită avizarea negativă a proiectului de act normativ, potrivit Agerpres.

Citește și: Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Activitate suspendată pe termen nedeterminat la Tribunalul Caraș-Severin. Protest față de proiectul privind modificarea pensiilor
28 aug 2025, 11:56
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale
26 aug 2025, 16:16
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
26 aug 2025, 13:04
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
26 aug 2025, 13:08
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
24 aug 2025, 16:02
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
23 aug 2025, 21:22
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
23 aug 2025, 12:48
Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”
22 aug 2025, 21:17
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
22 aug 2025, 20:08
Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat
22 aug 2025, 08:37
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
21 aug 2025, 11:02
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
Dosarul Nordis: Vladimir Ciorbă scapă definitiv de controlul judiciar
20 aug 2025, 10:18
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Cele mai noi știri
acum 13 minute
Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene
acum 27 de minute
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
acum 43 de minute
Orașul din Marea Britanie unde fiecare stradă spune o poveste – un fel de Londra în miniatură - GALERIE FOTO
acum 1 ora 0 minute
Viitor sumbru pentru bătrâni. Pensii în pericol: Sărăcia la pensionare devine realitate în Europa fără reforme urgente
acum 1 ora 10 minute
Activitate suspendată pe termen nedeterminat la Tribunalul Caraș-Severin. Protest față de proiectul privind modificarea pensiilor
acum 1 ora 29 minute
Amendă uriașă primită de Daniil Medvedev, după comportamentul de la US Open
acum 1 ora 46 minute
Dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză: simptome, cauze, tratament, la Academia de Sănătate
acum 2 ore 1 minute
Patru bărbați care ar fi dat zeci de spargeri în Austria, prinşi de poliţiştii arădeni
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel