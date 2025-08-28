Activitate suspendată pe termen nedeterminat la Tribunalul Caraș-Severin. Protest față de proiectul privind modificarea pensiilor

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin au decis suspendarea activității pe termen nedeterminat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin au decis, miercuri, în unanimitate, suspendarea activității pe termen nedeterminat, în semn de protest față de proiectul legislativ privind modificarea pensiilor de serviciu.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin precizează, joi, într-un comunicat de presă, că în cadrul ședinței Adunării Generale a procurorilor din cadrul Parchetului, de miercuri, s-a decis, începând cu data de 27 august, suspendarea activității și menținerea pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia.

Cazurile urgente vor fi exceptate

Măsura vizează suspendarea activităților de urmărire penală și de supraveghere a urmăririi penale, a participării la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, precum și a soluționării plângerilor și cererilor, cu excepția cauzelor urgente referitoare la măsuri preventive privative de libertate și ordine de protecție.

În cadrul ședinței Adunării Generale, prezidată de prim-procurorul adjunct Violeta Filip, a fost adoptată și transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a unui punct de vedere prin care se solicită avizarea negativă a proiectului de act normativ, potrivit Agerpres.

