Activare formidabilă a creierului! Ce se întâmplă când ne rugăm. Ciurea: Știința și credința merg mână în mână

„Totul în creierul nostru se desfășoară între cei doi poli: optimism și pesimism. Prin structura noastră, noi trebuie să influențăm ce gândim, să gândim cât mai optimist, să ne apropiem de cei din familie, de cei dragi, să ajutăm.

Am avut o operație foarte grea. A fost un moment în care mă gândeam să nu operez și totuși mă gândeam la pacient. Am discutat și cu colegii mei dacă să continuăm sau nu intervenția. Ne doream să ajungă pacientul acasă, pentru a petrece Paștele cu familia. Operația a reușit, dar aflați că toată noaptea m-am rugat. M-a ajutat Dumnezeu și în Vinerea Mare a plecat acasă, pe picioare. Cui să mulțumesc? Echipei, spitalului sau să îndrept capul spre cer și să îi mulțumesc lui Dumnezeu? Trebuie să ne rugăm cuiva în care credem. (...) Contează puterea gândului. Dacă observați cât de ușor se memorează puterea gândului, de când eram mici, rămâne în structura noastră. (...) În medicină, treci prin fenomene grele de tot. Medicii cu care eu lucrez își fac cruce înainte să înceapă o operație, oricât de simplă ar fi.

Mie mi s-a întâmplat să am momente foarte grele, sângerări mari într-un organ mare cum este creierul. Am avut o dată un moment dificil în care pusesem multe tampoane în zona respectivă, bolnavul cu capul deschis și cel de lângă mine m-a întrebat: ce facem acum? I-am zis: ne rugăm la Dumnezeu! Și asta am făcut. Dacă un pacient căruia i-ai deschis creierul pleacă acasă pe picioare, este o minune. Știința și credința merg mână în mână”, a spus Vlad Ciurea la Antena 3.

Ce se întâmplă în creier când ne rugăm

„Sunt niște centre care se activează. S-au făcut experimente umane pe persoane care sunt foarte religioase, se deschid niște centri, s-au deschis ca și centri de religie. S-au făcut experimente pe oameni în biserici și s-a constatat o activare formidabilă a creierului, o deschidere pe unele zone din creier. Cele mai receptive persoane sunt măicuțele, probabil sunt cele mai credincioase”, a zis Vlad Ciurea.

Ciurea: De ce să spui rugăciunea „Tatăl Nostru” seara

„Rugăciunea este făcută, pe de o parte, să te apropie de Dumnezeu, iar pe de altă parte e ca și cum te-ai curăța. Este bine să te rogi și să și mulțumești. Amândouă sunt binevenite. Când fac o operație mai deosebită, de ce să nu spun și în suflet și cu vorbe: Doamne, ajută-mă! Este atât de frumos. Mai este ceva: să nu înjuri. Eu știți că nu știu să înjur?”, a spus, într-un podcast, Vlad Ciurea.

„Dacă vreți să memorați o melodie, citiți versurile de câteva ori seara, înainte de somn, se implementează. Tatăl Nostru se spune seara. De ce? S-a implementat în creier. Este foarte interesant. A doua zi, le aveți pe toate în memorie”, a subliniat Vlad Ciurea.

