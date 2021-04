PNL, USR PLUS și UDMR au căzut de acord să semneze un act adițional la acordul coaliției. Documentul prevede mai multe măsuri. De exemplu, premierul nu va mai putea demite un ministru, decât după ce se consultă cu partenerii de coaliție. De asemenea, membrii coaliției se angajează să nu adopte poziții care să submineze activitatea Guvernului.

Mugur Ciuvică a comentat, la "Miercurea Neagră", acest subiect.

"Protocolul ăla, că m-aţi întrebat ce cred eu că e, vă spun cu toată seriozitatea şi sinceritatea că este o băşină, ca să zic aşa... E un pârţ, lăsaţi-l încolo, nu are nicio valoare juridică, nu are nicio valoare nici măcar de înţelegere din asta între oameni politici. E nimic, o apă de ploaie.

E chestia cu care USR-iştii au zis: ‚hai să ieşim şi noi măcar cu două foi de hârtie, să le arătăm fraierilor ăştia ai noştri de fani – că nu sunt foarte inteligenţii fanii lor, foarte doritori de informaţie adevărată – să le spunem că am făcut o chestie, un act adiţional la programul de guvernare, la protocol, ca să nu ieşim chiar cei mai proşti din galaxie’. Şi atunci au făcut chestia aia care nu are nicio valoare, nu obligă pe nimeni la nimic, nu conţine nimic serios, e un zero barat. Nu are nicio treabă Cîţu cu ce scrie acolo", a declarat Mugur Ciuvică la DC News.

