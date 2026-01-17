€ 5.0894
Data publicării: 19:23 17 Ian 2026

Acordul Mercosur împiedică utilizarea comerţului ca "armă geopolitică"
Autor: Florin Răvdan

Acordul Mercosur împiedică utilizarea comerţului ca "armă geopolitică" Foto: Unsplash

Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, spune că acordul Mercosur, semnat pe 17 ianuarie, va opri utilizarea comerţului ca "armă geopolitică".

 

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a susţinut sâmbătă, în capitala Paraguayului, Asuncion, că semnarea acordului între Mercosur şi Uniunea Europeană este un pariu pentru deschidere în faţa unilateralismului şi utilizării comerţului drept "armă geopolitică", relatează agenţia EFE.

"'Acest acord este un pariu decisiv pentru deschidere, comerţ şi cooperare în faţa izolării, a unilateralismului şi utilizării comerţului drept o armă geopolitică", a sus înaltul funcţionar european la sediul Băncii Centrale din Paraguay, unde urma să fie semnat acordul, după 26 de ani de negocieri.

Costa a susţinut că, prin acest acord, se trimite "un mesaj clar lumii" pentru apărarea comerţului liber "bazat pe reguli", a multilateralismului şi a dreptului internaţional "ca bază a relaţiilor între ţări şi regiuni".

El a subliniat, de asemenea, că prin acest acord nu se urmăreşte "generarea de dependenţă" ci "crearea unor reţele" de comerţ şi încredere.

"În timp ce unii ridică bariere şi alţii încalcă normele concurenţei loiale, noi construim punţi şi stabilim reguli, deoarece credem într-un comerţ corect, puternic, generator de prosperitate, locuri de muncă şi stabilitate", a adăugat oficialul european.

În acest sens, a afirmat că semnarea acordului este "un adevărat moment de referinţă", subliniind că pactul va ajuta ambele blocuri de ţări "să navigheze într-un mediu geopolitic tot mai turbulent şi să facă asta fără a renunţa" la valorile fiecărei naţiuni.

Semnarea vine după sprijinul formal al majorităţii celor 27 de state membre ale UE, acordat în 9 ianuarie, care a pus capăt anilor de negocieri şi va crea cea mai mare zonă de comerţ liber din lume, şi în contextul protecţionismului Statelor Unite.

Este vorba despre cel mai mare acord negociat vreodată de Mercosur de la crearea sa şi de unul dintre cele mai ambiţioase ale UE, care va crea o piaţă de 720 milioane de persoane şi "o greutate economică" de 22.000 miliarde de dolari (19.000 miliarde euro), scrie Agerpres.

