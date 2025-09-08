Accident mortal în această dimineață. Trafic blocat între DN19E, Sânlazar şi Chiraleu, deviat pe un drum județean

Trei persoane au murit, luni, într-un accident rutier produs pe DN 19E, între localităţile bihorene Sânlazar şi Chiraleu, în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară.



Potrivit unui comunicat al IPJ Bihor, evenimentul a fost anunţat la 112 la ora 05:05 şi s-a produs în împrejurări care urmează să fie stabilite din cercetări.



”Din păcate, în urma accidentului rutier, două persoane din autoturism şi o persoană din autoutilitară au suferit leziuni care, din nefericire, le-au provocat decesul, la faţa locului”, a transmis, în comunicat, Alin Lazăr, de la biroul de presă al Poliţiei Bihor, conform Agerpres.



Traficul rutier a fost blocat pe respectivul tronson de drum şi deviat pe drumul judeţean 191F, prin localitatea Sânlazăr, fiind dirijat de poliţiştii rutieri.



"Poliţiştii rutieri urmează să efectueze cercetarea la faţa locului, pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului rutier", a mai transmis reprezentantul IPJ Bihor, care a precizat că traficul rutier este închis și la ora aceasta.

