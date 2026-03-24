Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
DCNews Stiri Accident grav la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad. Un tânăr de 24 de ani a căzut de la 17 metri
Data actualizării: 10:30 24 Mar 2026 | Data publicării: 10:30 24 Mar 2026

Accident grav la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad. Un tânăr de 24 de ani a căzut de la 17 metri
Autor: Gabriela Ungureanu

accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un tânăr care lucra pe acoperișul unui liceu din Arad a căzut marți, de la 17 metri, direct pe beton și se află în stare critică în spital, în comă

Un accident grav a avut loc, marți, la Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" din Arad. Un tânăr de 24 de ani a căzut de la o înălțime de 17 metri.

Accident la Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" - Arad

Inspectorul-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, Ecaterina Isac, a afirmat marţi, pentru Agerpres, că accidentul a avut loc la Liceul de Arte "Sabin Drăgoi", instituție aflată într-un program de reabilitare. Însă muncitorul lucra pentru o firmă subcontractoare care repară acoperişuri. Victima are 24 de ani şi lucra la o înălţime de 17 metri, însă nu s-ar fi asigurat.

"A căzut direct pe beton şi a suferit leziuni foarte grave. În acest moment facem cercetări pentru a stabili cauzele accidentului şi măsurile care vor fi luate", a declarat Isac.

Tânărul, în stare de comă, dus la un spital din Arad

Tânărul era în stare de comă când a fost preluat de echipajul medical sosit pentru a-l duce la spital.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad au declarat, pentru sursa citată, că bărbatul a suferit politraumatisme, numeroase fracturi şi leziuni interne. A fost supus deja unei intervenţii chirurgicale, însă se află tot în comă, intubat la Terapie Intensivă. 

accident
arad
muncitor
coma
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Nu ai soare în grădină? Plantele care cresc perfect la umbră și nu dau greș
Publicat acum 9 minute
Șofer român de TIR ucis în Spania după ce a prins un hoț de motorină. Din cauza șocului, soția sa a încercat să se sinucidă
Publicat acum 24 minute
Alimentele ultraprocesate, periculoase. Dr. Anca Tâu explică de ce e important să cumperi mâncare "reală": Fără să ne dăm seama, mâncăm risc
Publicat acum 25 minute
Accident grav la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad. Un tânăr de 24 de ani a căzut de la 17 metri
Publicat acum 46 minute
Prăbușire pentru Dacia în Europa. Vânzările efectiv s-au dus în cap în februarie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 49 minute
Trump îi îndeamnă pe republicani să lucreze de Paște pentru a adopta o lege privind votul: Faceți asta pentru Iisus!
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25: Sirenele sună în sudul Israelului / Iranul și Hezbollah au lansat noi rachete
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
