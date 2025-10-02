Accident grav între o dubă și un microbuz care transporta turiști în Italia: 3 morți și 5 răniți

Trei persoane și-au pierdut viața și alte cinci au fost rănite într-un accident rutier grav produs în această dimineață pe șoseaua Aurelia, în provincia Grosseto, conform Fanpage.

În coliziune au fost implicate o dubă și un microbuz care transporta turiști asiatici. Impactul a fost extrem de violent, iar consecințele dramatice.

Victime și răniți în urma accidentului

Potrivit autorităților, toate cele trei victime se aflau în microbuz. Echipajele medicale de urgență au încercat resuscitarea lor, însă fără succes, persoanele fiind declarate decedate la locul accidentului.

Alte cinci persoane au suferit răni grave: doi pacienți au fost transportați de urgență la spitalul din Siena, doi la Grosseto și unul la Careggi, în Florența. Printre răniți s-ar afla și copii, conform primelor informații.

Mobilizare masivă a echipelor de salvare

La locul tragediei au intervenit rapid echipele de salvare, inclusiv elicopterul medical, pompierii, poliția rutieră, carabinierii și personalul ANAS. Două echipe de pompieri au fost necesare pentru a scoate răniții dintre fiarele contorsionate ale vehiculelor.

Drumul a fost complet blocat pentru mai multe ore pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare și a anchetei privind cauzele accidentului. Poliția rutieră investighează circumstanțele în care cele două vehicule, ambele deplasându-se spre nord, au intrat în coliziune.

Tragedia de pe șoseaua Aurelia readuce în atenție pericolul accidentelor grave pe această arteră rutieră intens circulată, unde, din păcate, vieți omenești sunt adesea curmate brusc.