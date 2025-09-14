Accident grav în fața Palatului Cotroceni. O ambulanță implicată, trei răniți

Potrivit primelor informații, autospeciala ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, iar în urma impactului trei persoane au fost rănite.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii de la Rutieră și echipajele medicale. Asistentul medical aflat în ambulanță a fost transportat la Spitalul Universitar, iar șoferița celuilalt autoturism primește îngrijiri la fața locului.

Circulația este complet restricționată pe Șoseaua Cotroceni, pe sensul dinspre Piața Leu către Splaiul Independenței.

