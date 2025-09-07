Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD

Un grav accident s-a produs în această după-amiază, între un autocar, două mașini și o motocicletă.

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident de circulație care a avut loc duminică după-amiază pe DN68B, în apropierea localității Bocșa, fiind implicate două autoturisme, un autocar și o motocicletă.

Minoră de 13 ani, preluată de elicopterul SMURD

Printre persoanele rănite se află și o minoră, în vârstă de 13 ani, preluată de elicopterul SMURD și transportată la spital, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Serverin.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin, din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 49 ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat în depășirea unui autocar, care circula în aceeași direcție. La un moment dat, autoturismul a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de un bărbat în vârstă de 47 ani.

În urma accidentului, a fost avariat autocarul și o motocicletă care circula din direcția Timișoara-Bocșa.

De asemenea, au fost răniți șoferul și o pasageră aflată în autoturismul care a efectuat depășirea, precum și o femeie care se afla pe motocicletă.

Conform ISU Caraș-Severin, cele trei victime au rămas încarcerate și, după ce au fost extrase de echipajele de descarcerare, au fost preluate și transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Acestea prezentau diverse politraumatisme, fiind conștiente și cooperante, potrivit Agerpres.

