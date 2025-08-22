Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime

Accidentul grav s-a produs în Pembroke, New York, pe autostradă. Mai multe persoane, inclusiv un copil, au fost declarate decedate. În autocar erau 52 de pasageri. Se presupune că nu purtau centurile când șoferul a pierdut controlul volanului. Mai multe persoane au fost prinse sub autocarul răsturnat. Traficul în zonă a fost puternic perturbat.

Printre victimele rănite se numără patru în stare foarte gravă, doi copii și doi adulți, preluați cu elicopterul, notează The Sun. Autocarul se deplasa de la Cascada Niagara spre orașul New York.

„Am fost informată despre tragicul accident de autobuz turistic de pe @NYSThruway”, a scris guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, pe Twitter, după accident. „Echipa mea coordonează îndeaproape cu @nyspolice și oficialii locali care lucrează pentru a salva și a oferi asistență tuturor celor implicați” a continuat.

Directorul executiv al comitatului Erie, Mark Poloncarz, a numit accidentul un „accident grav de autobuz cu victime în masă” într-o postare pe X.

Fotografiile de pe rețelele de socializare au arătat vehicule de urgență aglomerate pe întreaga autostradă, în apropierea autobuzului avariat. Accidentul s-a produs lângă Buffalo.

Procurorul general al statului New York, Letitia James, a numit accidentul „sfâșietor”. „Mă rog pentru toți cei afectați. Sunt recunoscătoare primilor respondenți de la fața locului care lucrează pentru a salva și a ajuta oamenii” a spus el.

