Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. Ambii șoferi au murit

Doi șoferi au murit după ce mașinile lor au intrat în coleziune pe DJ 703.

Doi bărbaţi au murit, duminică dimineaţă, după ce autoturismele pe care le conduceau au intrat în coliziune pe un drum judeţean care traversează comuna argeşeană Budeasa. Accidentul rutier s-a produs pe DJ 703, în interiorul localităţii, transmite Agerpres.



"Din păcate, a fost declarat decesul ambilor conducători implicaţi în eveniment. Poliţiştii rutieri efectuează cercetarea cât mai rapidă a locului faptei şi eliberarea părţii carosabile", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Ambii șoferi au rămas blocați în autoturisme





Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, cele două victime au fost găsite blocate în autoturisme.



"Forţele de intervenţie ajunse la locul solicitării au identificat două persoane încarcerate (câte una în fiecare vehicul). Victimele au fost extrase şi predate echipajelor medicale, una dintre acestea fiind în stop cardio respirator", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

