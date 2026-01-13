€ 5.0896
|
$ 4.3564
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3564
 
DCNews Stiri Microbuz plin cu pasageri, condus de un minor, în Bolivia. S-a izbit într-un copac. 11 oameni au murit
Data actualizării: 08:36 13 Ian 2026 | Data publicării: 08:33 13 Ian 2026

Microbuz plin cu pasageri, condus de un minor, în Bolivia. S-a izbit într-un copac. 11 oameni au murit
Autor: Iulia Horovei

accident masina politie Sursa foto: Freepik - Poliție

Un șofer minor a provocat un accident soldat cu 11 morți, în estul Boliviei.

 

Unsprezece persoane şi-au pierdut viaţa luni într-un accident rutier în estul Boliviei, în timp ce se aflau într-un microbuz condus de un adolescent "cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani", a indicat poliţia, notează AFP.

„În acest moment, vorbim despre 11 persoane decedate”, a declarat Miguel Lipe, poliţistul responsabil cu ancheta accidentului, pentru un post de televiziune local.

Patru minori, printre victime

O listă preliminară a victimelor indică patru minori şi şapte adulţi care au murit.

Potrivit poliţistului, una dintre concluziile primelor expertize este că şoferul vehiculului era „un minor, cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani”, care a decedat în urma impactului.

Alte rapoarte ale poliţiei indică faptul că patru persoane rănite au fost internate la un spital local.

Vehiculul s-a izbit de un copac pe un drum din apropierea satului Puerto Quijarro, în departamentul Santa Cruz, aproape de frontiera cu Brazilia.

Poliţistul a afirmat că unii dintre pasageri „păreau a fi în stare de ebrietate”.

Conform datelor Ministerului bolivian de Intern, aproximativ 1.400 de persoane mor în fiecare an pe drumurile boliviene, în principal din cauza neglijenţei şoferilor şi a defecţiunilor mecanice, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bolivia
accident
morti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
FOTO Steaua care lasă în urmă o explozie de culori. Fenomen cosmic rar descoperit de cercetători
Publicat acum 28 minute
Număr record de vize revocate de Trump, de la preluarea celui de-al doilea mandat în fruntea SUA
Publicat acum 35 minute
Cutremur în România, marți dimineață: Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs
Publicat acum 50 minute
Unde fugim de ger: Destinațiile de vacanță recomandate de Traian Bădulescu. "Când la noi e iarnă, la ei e vară"
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Vremea până pe 9 februarie. Cod Galben de ger în 22 de județe: Temperaturi minime de -13 grade
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 16 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
Publicat pe 11 Ian 2026
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close