Microbuz plin cu pasageri, condus de un minor, în Bolivia. S-a izbit într-un copac. 11 oameni au murit

Unsprezece persoane şi-au pierdut viaţa luni într-un accident rutier în estul Boliviei, în timp ce se aflau într-un microbuz condus de un adolescent "cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani", a indicat poliţia, notează AFP.

„În acest moment, vorbim despre 11 persoane decedate”, a declarat Miguel Lipe, poliţistul responsabil cu ancheta accidentului, pentru un post de televiziune local.

Patru minori, printre victime

O listă preliminară a victimelor indică patru minori şi şapte adulţi care au murit.

Potrivit poliţistului, una dintre concluziile primelor expertize este că şoferul vehiculului era „un minor, cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani”, care a decedat în urma impactului.

Alte rapoarte ale poliţiei indică faptul că patru persoane rănite au fost internate la un spital local.

Vehiculul s-a izbit de un copac pe un drum din apropierea satului Puerto Quijarro, în departamentul Santa Cruz, aproape de frontiera cu Brazilia.

Poliţistul a afirmat că unii dintre pasageri „păreau a fi în stare de ebrietate”.

Conform datelor Ministerului bolivian de Intern, aproximativ 1.400 de persoane mor în fiecare an pe drumurile boliviene, în principal din cauza neglijenţei şoferilor şi a defecţiunilor mecanice, notează Agerpres.