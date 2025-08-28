Accident aviatic în Polonia: Un avion F-16 s-a prăbușit în timpul repetițiilor pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit

Un avion F-16 s-a prăbușit la Radom în timpul unei repetiții pentru un spectacol aerian, transmite Reuters.

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit în timpul unei repetiții pentru un spectacol aerian la Radom, în centrul Poloniei, iar pilotul a decedat, a declarat joi un purtător de cuvânt al guvernului.

Mass-media din Polonia a raportat că aeronava s-a prăbușit pe pistă în jurul orei 17:30 GMT, provocând pagube acesteia. Spectacolul aerian de la Radom, planificat pentru weekend, a fost anulat.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szlapka, a confirmat decesul pilotului pe platforma de socializare X, fără a oferi detalii suplimentare.

Ministrul Apărării se îndreaptă către locul accidentului, a adăugat el.

