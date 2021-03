AC Milan - Manchester United. Ibrahimovic este apt pentru returul optimilor de finală ale Europa League

Atacantul suedez şi mijlocaşul algerian Ismael Bennacer, absent şi el de la mijlocul lui februarie, "vor fi disponibili şi vor fi convocaţi", a indicat Pioli într-o conferinţă de presă online. "Sunt foarte bucuros că s-au refăcut", a adăugat tehnicianul, adăugând că incertitudinea planează în continuare în privinţa unor jucători ai săi, Ante Rebic, Davide Calabria, Rafael Leao şi Alessio Romagnoli.



Întrebat dacă Ibrahimovic, care a fost accidentat la aductorul stâng, va fi titular joi, Pioli a răspuns: "Mă voi hotărî mâine, nu are 90 de minute în picioare, dar este o revenire importantă."



Întrebat de contribuţia pe care a avut-o vedeta suedeză după ce s-a întors la Milan în ianuarie 2020, Pioli a afirmat că "venirea lui şi cea a lui Simon Kjaer au făcut ca echipa să progreseze la capitolul personalitate".



"Cu ei, noi am crescut mult", a subliniat el. "Ibrahimovic aduce întotdeauna ceva, indiferent dacă este sau nu pe teren", a spus fundaşul Simon Kjaer, prezent la această conferinţă de presă.



În ciuda acestor reveniri şi a rezultatului bun din tur de pe Old Trafford (1-1), Pioli rămâne prudent în faţa unei echipe a lui United "redutabilă".



Pioli a menţionat că echipa lui are rezultate peste aşteptări în actuala stagiune. "Nu trebuie însă să ne mulţumim cu asta, există riscul să nu obţinem nimic la sfârşitul sezonului", a avertizat el, în condiţiile în care în Serie A diferenţa dintre Milan şi liderul Inter a ajuns la 9 puncte.



Printre fotbaliştii rossonerilor este şi portarul român Ciprian Tătăruşanu.