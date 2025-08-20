Aberdeen - FCSB. Transferul făcut de echipa lui Becali înainte de confruntarea din play-off-ul Europa League

FCSB l-a transferat pe atacantul senegalez Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj, a anunţat clubul ardelean, miercuri seara, pe site-ul său oficial.



”FC Universitatea Cluj şi FCSB au ajuns la un acord privind transferul defintiv al fotbalistul Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru. Tranzacţia are o componentă financiară şi include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formaţia bucureşteană. Gheorghiţă se afla la 'U' sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când 'studenţii' îl puteau achiziţiona pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână”, precizează ”U” în comunicat.

Cine este senegalezul Mamadou Thiam





Senegalezul Mamadou Thiam a ajuns pentru prima dată la Cluj în toamna anului 2022, după ce evoluase pentru echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy sau Oostende. În stagiunea 2022-2023, acesta a evoluat în 33 de meciuri în toate competiţiile, reuşind să înscrie de 11 ori, dintre care o dată în victoria împotriva viitoarei sale echipe, FCSB, 2-1 în octombrie 2022.



În vara lui 2023, atacantul a făcut pasul la Al-Arabi, în Kuweit, după care a mai jucat pentru Al Jabalain, în Arabia Saudită, înainte de a reveni la "U" înaintea startului sezonului 2024-2025. În sezonul care i-a adus Universităţii calificarea în play-off şi, ulterior, în cupele europene, Mamadou Thiam a strâns 38 de prezenţe, marcând de nouă ori şi contribuind cu alte şase pase decisive.



În acest început de sezon, Thiam a evoluat în şapte partide în tricoul lui "U" şi a reuşit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) şi Hermannstadt (2-2). În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru "U" şi a contribuit cu 22 de goluri şi opt pase decisive în 78 de meciuri, scrie Agerpres.

Ce a declarat Elias Charalambous înainte de Aberdeen - FCSB

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul de joi seară.

”Jocurile europene sunt total diferite de cele din campionat. Aberdeen este un club istoric, ne așteptăm la un meci greu. Trebuie să fim disciplinați, știm că mâine este prima manșă și suntem pregătiți pentru un meci dificil.

Am mai spus-o, știm că Aberdeen ne analizează. Este o echipă compactă, joacă mult pe tranziție. Mâine va fi un alt tip de meci. Am analizat ultimele lor partide și ne așteptăm la un meci greu. Stadionul arată superb. Sperăm să vedem un meci frumos. Am jucat și anul trecut cu Rangers. Știm că vor veni mulți fani de-ai noștri. Băieții trebuie să fie fericiți să joace într-o astfel de atmosferă.

Fanii noștri sunt peste tot, oriunde jucăm, acolo vin. Este ceva ce am simțit din prima zi când am ajuns aici și nu știam înainte să vin. Pentru noi, este ceva uimitor. Clubul arată cât de uriaș este și peste tot în lume avem fani.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Avem un lot mare, trebuie să găsim soluții, nu sunt îngrijorat. Avem jucători. Sper să aibă voie să joace, vom vedea. Nu e ceva ce depinde de noi. Calificarea se va decide la București, pentru că vor fi două meciuri grele”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă înainte de Aberdeen - FCSB.

