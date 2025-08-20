Data actualizării: | Data publicării:

Aberdeen - FCSB. Transferul făcut de echipa lui Becali înainte de confruntarea din play-off-ul Europa League

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

FCSB se va duela cu Aberdeen, joi, de la ora 21:45, în play-off-ul Europa League.

FCSB l-a transferat pe atacantul senegalez Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj, a anunţat clubul ardelean, miercuri seara, pe site-ul său oficial.

”FC Universitatea Cluj şi FCSB au ajuns la un acord privind transferul defintiv al fotbalistul Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru. Tranzacţia are o componentă financiară şi include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formaţia bucureşteană. Gheorghiţă se afla la 'U' sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când 'studenţii' îl puteau achiziţiona pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână”, precizează ”U” în comunicat.

Cine este senegalezul Mamadou Thiam



Senegalezul Mamadou Thiam a ajuns pentru prima dată la Cluj în toamna anului 2022, după ce evoluase pentru echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy sau Oostende. În stagiunea 2022-2023, acesta a evoluat în 33 de meciuri în toate competiţiile, reuşind să înscrie de 11 ori, dintre care o dată în victoria împotriva viitoarei sale echipe, FCSB, 2-1 în octombrie 2022.

În vara lui 2023, atacantul a făcut pasul la Al-Arabi, în Kuweit, după care a mai jucat pentru Al Jabalain, în Arabia Saudită, înainte de a reveni la "U" înaintea startului sezonului 2024-2025. În sezonul care i-a adus Universităţii calificarea în play-off şi, ulterior, în cupele europene, Mamadou Thiam a strâns 38 de prezenţe, marcând de nouă ori şi contribuind cu alte şase pase decisive.

În acest început de sezon, Thiam a evoluat în şapte partide în tricoul lui "U" şi a reuşit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) şi Hermannstadt (2-2). În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru "U" şi a contribuit cu 22 de goluri şi opt pase decisive în 78 de meciuri, scrie Agerpres.

Ce a declarat Elias Charalambous înainte de Aberdeen - FCSB

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul de joi seară.

”Jocurile europene sunt total diferite de cele din campionat. Aberdeen este un club istoric, ne așteptăm la un meci greu. Trebuie să fim disciplinați, știm că mâine este prima manșă și suntem pregătiți pentru un meci dificil.

Am mai spus-o, știm că Aberdeen ne analizează. Este o echipă compactă, joacă mult pe tranziție. Mâine va fi un alt tip de meci. Am analizat ultimele lor partide și ne așteptăm la un meci greu. Stadionul arată superb. Sperăm să vedem un meci frumos. Am jucat și anul trecut cu Rangers. Știm că vor veni mulți fani de-ai noștri. Băieții trebuie să fie fericiți să joace într-o astfel de atmosferă.

Fanii noștri sunt peste tot, oriunde jucăm, acolo vin. Este ceva ce am simțit din prima zi când am ajuns aici și nu știam înainte să vin. Pentru noi, este ceva uimitor. Clubul arată cât de uriaș este și peste tot în lume avem fani.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Avem un lot mare, trebuie să găsim soluții, nu sunt îngrijorat. Avem jucători. Sper să aibă voie să joace, vom vedea. Nu e ceva ce depinde de noi. Calificarea se va decide la București, pentru că vor fi două meciuri grele”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă înainte de Aberdeen - FCSB.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Aberdeen - FCSB. Transferul făcut de echipa lui Becali înainte de confruntarea din play-off-ul Europa League
20 aug 2025, 23:44
SCOR Rapid - FCSB, 17 august, în Superligă
17 aug 2025, 23:54
O nuntă din Miercurea Ciuc a stricat planurile Universității Craiova, înainte de partida contra Csikszereda
17 aug 2025, 12:46
Bayern Munchen a făcut spectacol cu Stuttgart în Supercupa Germaniei / Rezultat - Video
17 aug 2025, 08:47
Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon
16 aug 2025, 23:39
Jucătorul pe care Gigi Becali îl vede noua vedetă și care a schimbat jocul FCSB. S-a răzgândit total în privința lui 
16 aug 2025, 17:50
ParintiSiPitici.ro
Botezurile și nunțile, sub lupa ANAF: Ce informații trebuie transmise și termenul limită
20 aug 2025, 23:49
Mircea Lucescu a decis lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din septembrie. Absențe notabile din lot
15 aug 2025, 12:07
FC Drita - FCSB 1 - 3. Roș-albaștrii, în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, învinsă de Braga
14 aug 2025, 22:02
ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală
14 aug 2025, 14:13
Câți bani încasează PSG după finala spectaculoasă din Supercupa Europei cu Tottenham
14 aug 2025, 08:38
Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului
12 aug 2025, 15:34
FC Botoşani - FC Argeş 3-1, în Superligă
12 aug 2025, 03:32
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
11 aug 2025, 16:08
Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF
11 aug 2025, 14:38
Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia
10 aug 2025, 23:33
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
09 aug 2025, 21:18
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, rezultate în preliminariile Europa League și Conference League
07 aug 2025, 19:13
Replică acidă primită de Becali, după ce a spus că iese din fotbal dacă FCSB va fi eliminată din Europa League de formația kosovară Drita
06 aug 2025, 23:01
Rapid Bucureşti, noul lider al Superligii după rezultatul cu FC Botoșani
04 aug 2025, 23:56
Europa League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
04 aug 2025, 14:56
Probleme pentru Inter Miami: Lionel Messi suferă de o leziune musculară
04 aug 2025, 08:31
David Popovici va primi un trofeu aparte de la echipa națională de fotbal a României
01 aug 2025, 10:38
Primul mesaj al lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB din Liga Campionilor
31 iul 2025, 17:32
”U” Cluj, CFR Cluj și CSU Craiova dispută joi meciurile retur decisive din Europa și Conference League. Cine transmite la tv partidele
31 iul 2025, 13:41
Eliminare din Liga Campionilor. Mihai Popescu (FCSB): Ne e ruşine, adversarii au fost mult mai slabi ca noi
30 iul 2025, 23:44
Becali, prima reacție după ce FCSB a fost umilită de KF Shkendija în preliminariile Champions League
30 iul 2025, 22:25
FCSB 1 - 2 KF Shkendija. Update: Seară de coșmar pentru roș-albaștrii, care au ratat calificarea în Champions League / live text
30 iul 2025, 16:29
Oțelul Galați - Dinamo, rezultat. Au rămas fără victorie după trei etape
27 iul 2025, 23:56
CFR Cluj - FC Argeș, surpriză de proporții în Gruia - Rezultat
27 iul 2025, 20:27
Gol decisiv marcat de Mitriță, în minutul 90+9, pentru echipa Zhejiang Professional din China
27 iul 2025, 17:29
Victorie pentru Mircea Rednic în prima etapă din Belgia, cu Standard Liege
27 iul 2025, 14:05
Ce i-a zis Ştefan Târnovanu arbitrului Găman înainte de eliminare. Charalambous spune că aude replica de 100 de ori pe zi
27 iul 2025, 08:07
Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea FCSB cu Farul. "Sunt vedete. Să stea pe bară". Ce a zis de Mihai Popescu, Gheorghiţă
26 iul 2025, 23:58
Farul învinge FCSB cu 2-1 în prelungiri! Final tensionat pe Stadionul Steaua, cu VAR și eliminarea lui Târnovanu
26 iul 2025, 23:58
Telenovela s-a încheiat. Suedezul Viktor Gyokeres a semnat cu Arsenal Londra
26 iul 2025, 21:54
UTA Arad obţine prima victorie din noul sezon, cu Hermanstadt
26 iul 2025, 20:42
Răsturnare de situație cu transferul lui Louis Munteanu în străinătate, după ce a apărut "o informație ciudată"
26 iul 2025, 12:59
FC Rapid se impune în fața FK Csikszereda - Scor final
25 iul 2025, 23:56
”U Cluj”, CFR Cluj și Universitatea Craiova au disputat joi meciuri tari în Conference League și Europa League / Rezultate
24 iul 2025, 18:44
Chipciu, uimit înainte de Ararat Armenia - ”U” Cluj din Conference League: Nu îmi vine să cred!
23 iul 2025, 23:13
Portar din Serie A, suspendat după ce a fost acuzat de trucarea unui meci. Ce pedeapsă trebuie să ispășească
23 iul 2025, 18:58
ARO Muscelul Câmpulung, pregătiri intense pentru noul sezon. Două victorii într-o zi
23 iul 2025, 12:20
Surpriză uriașă în Shkendija - FCSB / Rezultat în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor
22 iul 2025, 17:08
Absență importantă la FCSB în confruntarea cu Shkendija din prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor
21 iul 2025, 23:35
Alex Dobre, la un pas de bătaie cu un coechipier. Tensiuni la Rapid - CFR Cluj, final dramatic
20 iul 2025, 23:30
CFR Cluj - Paksi 3-0. „Dublu” penalty ratat de maghiari
17 iul 2025, 22:29
FCSB, eșec în fața Inter Club d'Escaldes în turul 1 preliminar al Cupei Campionilor
15 iul 2025, 23:28
Chelsea, suma pe care o va primi, după câștigarea Cupei Mondiale a Cluburilor
15 iul 2025, 08:18
Chelsea, campioană mondială a cluburilor, după o victorie împotriva PSGl
14 iul 2025, 10:39
FCSB - Hermannstadt 1-1, în prima etapă a sezonului 2025-2026 al Superligii
12 iul 2025, 23:48
Paksi - CFR Cluj, debut modest în Europa League pentru ardeleni / Rezultat final
10 iul 2025, 17:42
Cele mai noi știri
acum 51 de minute
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
pe 20 August 2025
Aberdeen - FCSB. Transferul făcut de echipa lui Becali înainte de confruntarea din play-off-ul Europa League
pe 20 August 2025
Forțele americane au ucis un lider ISIS, considerat un candidat puternic pentru a deveni liderul grupării
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
Călin Georgescu ar putea candida la Primăria Capitalei - Surse
pe 20 August 2025
Cătălin Josan, în doliu după pierderea mamei sale. „Era veselă, își făcea planuri mari”
pe 20 August 2025
Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
pe 20 August 2025
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
pe 20 August 2025
Cum a reușit un român să-și plătească în doar 4 ani creditul la apartament pe 30 de ani și să nu fie „sclavul băncii“
pe 20 August 2025
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel