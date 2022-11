A plecat într-o vacanță de lux în Republica Dominicană și după două luni încă se luptă cu infecția cu Shigella

O mamă care a contractat o boală groaznică în timp ce se afla într-o vacanță de cinci stele este încă bolnavă după două luni de tratamente și spitalizări. Samantha Broadbent a suferit de vărsături, diaree și crampe abdominale în ultima zi a șederii într-o stațiune de lux din Republica Dominicană. Starea femeii în vârstă de 49 de ani s-a deteriorat la întoarcerea ei în Marea Britanie, unde a trebuit să fie tratată în spital cu antibiotice perfuzabile pentru Shigella, o infecție bacteriană.

Samantha are încă simptome după călătoria de la sfârșitul lunii august și a cerut avocaților să investigheze modul în care s-a infectat, relatează Teesside Live. Ea a stat cu fiul ei Ben la Grand Sirenis Punta Cana Resort, pe care l-a rezervat prin intermediul operatorului de turism TUI, scrie cotidianul britanic Mirror. Mama, din regiunea Durham, a spus că a ”rezervat vacanța ca să pot petrece timp de calitate cu Ben după ce a terminat școala”.

„Amândoi așteptam cu nerăbdare, dar până la sfârșitul călătoriei nu mă simțeam bine”. Samantha și-a exprimat și îngrijorarea cu privire la nivelul de igienă din hotelul de cinci stele.

”Mâncarea a fost lăsată descoperită și reîncălzită, cu alimente noi adăugate peste cele existente. În jurul bufetului erau crabi și pisici, precum și păianjeni și muște. Chiar nu mi s-a părut igienic”, a spus femeia.

Samantha susține în continuare că a văzut tencuială căzută și insecte plutind în piscină, adăugând că „nu este ceva la care te aștepți de la o stațiune de cinci stele”.

Și alte familii au suferit după sejururile petrecute în aceeași stațiune

Mama a spus că a auzit despre alte familii care s-au îmbolnăvit în timpul șederii lor la hotelul de cinci stele.

„Nu sunt o persoană care în mod normal suferă de probleme digestive, dar a fost îngrozitor de când am fost în vacanță. Trebuie să mă asigur întotdeauna că există o toaletă în jur. Să aflu că am avut o infecție bacteriană a fost un șoc imens și merit câteva răspunsuri. Deși nu pot schimba prin ce am trecut, știind cum s-a întâmplat asta m-ar putea ajuta să-i împiedic pe alții să sufere ca mine.”

Femeia este acum reprezentată de avocații de la Irwin Mitchell. Jatinder Paul, un avocat internațional specializat în vătămări grave, a declarat că „Samantha a așteptat cu nerăbdare să-l ducă pe Ben într-o vacanță bine meritată după ce a terminat școala primară. Din păcate, însă, ea s-a îmbolnăvit la sfârșitul călătoriei și a ajuns la spital în Marea Britanie”.

Este bacteria contractată de Samantha

„Shigella este o infecție bacteriană cel mai frecvent contractată prin consumul de alimente sau apă care a fost contaminată. Poate avea un impact semnificativ asupra celor afectați. Acum investigăm cum a dezvoltat Samantha boala și suntem hotărâți să obținem răspunsurile pe care le merită. Dacă, în cursul investigației noastre, sunt identificate probleme, este vital să le expunem pentru a învăța cu toții lecțiile pentru a prevenție îmbolnăvirea altor vacanți în viitor”.

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al TUI a spus: „Ne pare rău să auzim despre experiența doamnei Broadbent la Grand Sirenis Punta Cana Resort din Republica Dominicană, însă, deoarece aceasta este acum o chestiune legală, ar fi inadecvat să comentăm.

