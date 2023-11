A murit Rosalynn Carter, fostă Primă Doamnă a SUA - foto

Sub îngrijiri paliative de vineri, 's-a stins în pace, cu familia alături', la reşedinţa celor doi din Plains, în statul Georgia (sud-estul Statelor Unite), a făcut cunoscut într-un comunicat fundaţia care gestionează imaginea şi moştenirea politică a lui Jimmy Carter.

Former first lady Rosalynn Carter has died. She was 96.



She was the closest adviser to former President Jimmy Carter during their more than 77-year marriage, including four years in the White House and four decades working as global humanitarians. https://t.co/F0nZ2rtyVD pic.twitter.com/gEYgcXyBfl