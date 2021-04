A murit Paul Ritter, actorul din Cernobîl şi Harry Potter

Paul Ritter, actor britanic care a jucat în filme precum Harry Potter: Prinţul Semipur sau James Bond: Quantum of Solace, dar şi în miniseria Cernobîl, a murit la vârsta de 54 de ani.

Actorul în vârstă de 54 de ani suferea de o tumoră cerebrală și s-a stins din viață luni seara, scrie Agerpres.



El era cunoscut pentru roluri precum vrăjitorul Eldred Worple în filmul "Harry Potter and the Half-Blood Prince" din 2009, Guy Haines în producţia "Quantum of Solace" din 2008 şi Martin Goodman în serialul de comedie britanic "Friday Night Dinner".



Soţia sa Polly şi fiii săi Frank şi Noah au fost lângă actor când acesta a murit, potrivit unui comunicat publicat marţi de agentul său.



"Paul a fost un actor cu un talent excepţional care a jucat o varietate enormă de roluri pe scenă şi pe ecran cu o pricepere extraordinară", a declarat agentul său. "Era extrem de inteligent, amabil şi foarte amuzant. Ne va lipsi enorm", a mai spus el.