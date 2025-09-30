€ 5.0783
Data actualizării: 10:16 30 Sep 2025 | Data publicării: 10:10 30 Sep 2025

A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Autor: Anca Murgoci

Coriolan Ulmeanu a murit Coriolan Ulmeanu
 

Prof.dr. Coriolan Ulmeanu de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a murit.

A murit profesorul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești, un om care și-a dedicat întreaga viață copiilor și medicinei.

Absolvent al Facultății de Pediatrie a UMF București, promoția 1976, cu media 10 la examenul de diplomă, medicul Coriolan Ulmeanu și-a început cariera ca intern în specialitatea pediatrie, efectuând stagii la cele mai importante clinici din Capitală.

În 1978 a devenit medic de medicină generală, profil pediatrie, iar din 1979 asistent stagiar la Institutul de Medicină și Farmacie București. În 1983 a promovat examenul de confirmare în specialitatea pediatrie, fiind clasificat primul pe țară.

Cariera universitară a început în același an, când a fost confirmat asistent universitar titular. În timp, a avansat succesiv: șef de lucrări (1992), conferențiar (1995) și profesor universitar (2005). De asemenea, a obținut titlul de doctor în științe medicale cu teza „Cardiomiopatii primitive și secundare la copil”.

Din 1994 a condus Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, coordonând activitatea a peste 34.000 de copii internați anual. Sub conducerea sa, unitatea medicală a devenit unul dintre cele mai importante centre pediatrice din România.

De-a lungul carierei, medicul a urmat numeroase cursuri de specializare: De la electrocardiografie și genetică medicală până la imunologie, alergologie, toxicologie clinică și management sanitar.

Toată viața a rămas dedicat formării generațiilor de medici și consolidării prestigiului școlii medicale românești.

