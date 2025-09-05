Data publicării:

A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit, anunţă Palatul Buckingham

Ducesa de Kent a Marii Britanii, soţia vărului defunctei regine Elisabeta a II-a şi cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunţat Palatul Buckingham vineri, transmite Reuters.

Născută Katharine Worsley, ea a intrat în familia regală când s-a căsătorit cu Prinţul Edward, Ducele de Kent, în 1961, pe care-l întâlnise cu cinci ani mai devreme, când acesta era staţionat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei.

"Cu profundă tristeţe, Palatul Buckingham anunţă moartea Alteţei Sale Regale Ducesa de Kent", a anunţat Palatul Buckingham pe X. "Alteţa Sa Regală a decedat în pace aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa", a mai adăugat Palatul Buckingham.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
05 sep 2025, 14:27
Marele absent de la cina dată de Donald Trump în cinstea miliardarilor americani
05 sep 2025, 13:17
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
05 sep 2025, 12:09
Zelenski se întâlnește cu Robert Fico, premierul Slovaciei prieten cu Putin. Ce vor discuta cei doi
05 sep 2025, 11:47
Cât costă ceasul elvețian purtat de Kim Jong Un în vizita sa la Beijing
05 sep 2025, 11:06
Joe Biden, supus unei intervenții chirurgicale pentru cancer de piele. Ce tehnică a fost folosită
05 sep 2025, 10:52
ParintiSiPitici.ro
„Cine nu se vaccinează va fi izolat în miile de containere care au umplut școlile din România!” Fake news-ul despre o nouă pandemie a „invadat” rețelele sociale
05 sep 2025, 10:49
Trump nu mai poate bloca pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender sau non-binare. Decizie istorică a unei instanțe
05 sep 2025, 10:20
Reformă la vârf: Trump vrea schimbarea numelui Pentagonului. Cum se va chema
05 sep 2025, 08:59
SUA declară război cartelurilor din Ecuador. Los Choneros și Los Lobos, desemnate organizații teroriste
05 sep 2025, 08:31
Karol Nawrocki, vizită de forță în Italia. Gestul simbolic pe care l-a făcut președintele suveranist al Poloniei / foto
05 sep 2025, 08:10
Regele Charles, confundat cu un restaurant chinezesc: Dezvăluirea amuzantă a fostului său majordom
04 sep 2025, 23:30
Trump este iritat de achizițiile de petrol rusesc ale Ungariei și Slovaciei, susține Zelenski
04 sep 2025, 23:58
Schimbare de look pentru Kate Middleton. Cum a apărut Prințesa de Wales - FOTO în articol
04 sep 2025, 23:16
Planul lui Trump de a reduce masiv asistența militară pentru țările din Europa de Est
04 sep 2025, 22:11
Kennedy Jr, audieri tensionate în Senatul SUA. Critici dure pentru scepticismul față de vaccinuri
04 sep 2025, 22:28
Taximetristă româncă, "legendă" în Ibiza: Sfidează de 20 de ani poliția și conduce propria rețea de șoferi
04 sep 2025, 21:05
Farage, artizanul Brexitului, în Biroul Oval alături de Tump. Partidul său e pe primul loc în sondaje din cauza crizei migranților
04 sep 2025, 20:23
Cazul "Madeleine McCann": Principalul suspect, a cărui eliberare e iminentă, "foarte periculos". ''Sunt de aşteptat noi agresiuni sexuale''
04 sep 2025, 18:48
Iaht de 1 milion de dolari, scufundat la lansare. Echipajul a sărit peste bord pentru a se salva - VIDEO
04 sep 2025, 18:03
Mark Zuckerberg și Bill Gates vor cina cu Donald Trump în Grădina Trandafirilor. Cine a mai fost invitat
04 sep 2025, 18:04
A murit designerul italian Giorgio Armani
04 sep 2025, 16:31
Ce au hotărât Zelenski și liderii europeni la Paris. Mesajul președintelui ucrainean pentru Trump
04 sep 2025, 17:09
Bulgaria dezminte presupusul bruiaj GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen
04 sep 2025, 17:03
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile
04 sep 2025, 15:27
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova
04 sep 2025, 15:15
Franța a amendat Shein cu 150 de milioane € pentru „abuz de cookie-uri”. Replica retailerului
04 sep 2025, 14:12
Prim-ministrul Spaniei a ratat întâlnirea „Coaliţiei Voinţei” de la Paris din cauza unei defecţiuni la avion
04 sep 2025, 12:42
Imagini cutremurătoare de la accidentul de tramvai din Lisabona. Strigăte de ajutor: „Sunt copii acolo jos”
04 sep 2025, 12:19
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
04 sep 2025, 11:35
Cap de pod chinezesc în centrul Europei. Ce i-a cerut Xi Jinping lui Robert Fico, premierul Slovaciei
04 sep 2025, 11:10
Reacția acidă a lui Donald Trump după parada militară care a unit Beijingul, Moscova și Phenianul
04 sep 2025, 09:59
Trump își ia un angajament privind războiul din Ucraina
04 sep 2025, 09:13
Desfășurarea de trupe în Ucraina. Maria Zaharova le taie elanul Ursulei von der Leyen și lui Zelenski
04 sep 2025, 08:35
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate
03 sep 2025, 23:55
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant
03 sep 2025, 23:59
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
03 sep 2025, 23:19
Faimosul funicular din Lisabona a deraiat. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți - VIDEO/ Precizările MAE - UPDATE
03 sep 2025, 22:11
Regele Charles se va întâlni cu Prințul Harry doar „dacă respectă o singură regulă strictă”
03 sep 2025, 22:15
"Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry, marele star din "Friends"
03 sep 2025, 22:12
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
03 sep 2025, 20:42
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
03 sep 2025, 20:49
Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată
03 sep 2025, 21:05
Trump s-a uitat la parada „frumoasă” a Chinei. Ce nu i-a plăcut președintelui american
03 sep 2025, 19:38
Israelul pregătește hărți cu teritorii ocupate din Cisiordania
03 sep 2025, 18:47
Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Îl invită la Moscova/ Răspunsul Ucrainei - UPDATE
03 sep 2025, 18:10
Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război
03 sep 2025, 17:58
Momentul în care personalul nord-coreean șterge toate urmele lăsate de Kim Jong Un în sala de întâlnire cu Putin - VIDEO
03 sep 2025, 17:19
Promisiunea pe care Kim Jong-un i-a făcut-o lui Vladimir Putin, la întâlnirea de la Beijing
03 sep 2025, 17:17
Răsturnare de situație în cazul finanțării podului peste Strâmtoarea Messina: Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare
03 sep 2025, 15:19
Papa Leon va deschide un centru de formare ecologică condus de Vatican
03 sep 2025, 14:07
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
03 sep 2025, 14:08
Cele mai noi știri
acum 24 de minute
Trump spune că India și Rusia par „pierdute” în fața Chinei „adânci și întunecate”
acum 35 de minute
Trump, flatat din nou de ruși. Cum l-a numit Dmitri Peskov pe președintele SUA
acum 36 de minute
Tesla îi va acorda lui Musk o sumă fără precedent de 1.000 de miliarde de dolari
acum 44 de minute
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
acum 47 de minute
Franța, în pragul blocajului total: Provocări pentru Emmanuel Macron, între susținerea Ucrainei și grija față de cetățeni
acum 1 ora 27 minute
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
acum 1 ora 56 minute
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
acum 2 ore 4 minute
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova
Cele mai citite știri
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
acum 4 ore 14 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel