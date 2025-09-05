A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a

Ducesa de Kent a Marii Britanii, soţia vărului defunctei regine Elisabeta a II-a şi cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunţat Palatul Buckingham vineri, transmite Reuters.



Născută Katharine Worsley, ea a intrat în familia regală când s-a căsătorit cu Prinţul Edward, Ducele de Kent, în 1961, pe care-l întâlnise cu cinci ani mai devreme, când acesta era staţionat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei.



"Cu profundă tristeţe, Palatul Buckingham anunţă moartea Alteţei Sale Regale Ducesa de Kent", a anunţat Palatul Buckingham pe X. "Alteţa Sa Regală a decedat în pace aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa", a mai adăugat Palatul Buckingham.

