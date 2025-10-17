A murit chitaristul Ace Frehley, membru fondator al trupei KISS

„Suntem complet devastaţi şi îndureraţi. În ultimele sale momente am fost suficient de norocoşi să-l putem înconjura cu cuvintele, gândurile, rugăciunile şi intenţiile noastre pline de iubire şi de grijă în momentul când a plecat de pe acest pământ", a spus familia artistului.



„Preţuim toate amintirile dragi pe care ni le-a lăsat, râsul lui, şi îi celebrăm puterea şi bunătatea pe care le-a dăruit semenilor. Durerea dispariţiei lui este de proporţii epice şi mai presus de înţelegerea noastră. Reflectăm la toate realizările lui incredibile, iar amintirea lui Ace va continua să trăiască veşnic".



Purtătoarea de cuvânt a artistului, Lori Lousararian, a spus vineri că Frehley a suferit recent o căzătură pe când se afla în locuinţa sa. Cauza exactă a decesului, care s-a petrecut în New Jersey, nu a fost încă făcută public. Muzicianul avea 74 de ani.



Frehley a înfiinţat trupa KISS în 1973 alături de Paul Stanley, Gene Simmons şi Peter Criss. A înregistrat alături de trupă hituri precum „Rock and Roll All Nite" şi „I Was Made for Lovin' You".



A părăsit formaţia pentru a urma o carieră solo în 1982. A revenit în trupă pentru a participa la un turneu în anul 1996.



Cel mai recent album al lui Frehley a fost „10,000 Volts", lansat în 2024.