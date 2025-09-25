€ 5.0754
Data actualizării: 17:09 25 Sep 2025 | Data publicării: 17:07 25 Sep 2025

BREAKING NEWS A murit cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Greco-Catolice din România

Autor: Ioan-Radu Gava
lucian muresan Foto: Agerpres
 

Cardinalul Lucian Mureșan a trecut la cele veșnice, la vârsta de 94 de ani.

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla îşi cheamă credincioşii la rugăciune, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan.

"Cu adâncă durere în suflet, dar întăriţi de nădejdea întru Învierea Domnului nostru Isus Cristos, primind lumina cea dătătoare de viaţă şi mângâiere, am aflat vestea trecerii la cele veşnice a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureşan, întâiul stătător al Bisericii Greco-Catolice. Aceste clipe sunt de mare încercare pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, chemată la rugăciune pentru odihna veşnică a sufletului celui care şi-a dăruit întreaga viaţă şi toată puterea slujirii lui Dumnezeu şi Bisericii Sale", se arată într-un comunicat trimis joi de Episcopia de Cluj-Gherla.

Episcopia de Cluj-Gherla îi îndeamnă pe credincioşi la rugăciune.

"Nădăjduim ca aceste zile de întristare să devină, totodată, prilej de aducere aminte şi recunoştinţă pentru toate roadele slujirii Preafericitului Părinte Lucian - lucrări vrednice şi pilduitoare, care rămân mărturie a credinţei şi a dăruirii sale. Să însoţim această aducere aminte cu rugăciunea noastră stăruitoare, cerând de la Dumnezeu odihna cea veşnică şi fericita odihnire în lumina Sa cea neapusă pentru sufletul slujitorului Său credincios, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureşan", menţionează sursa citată. 

lucian muresan
cardinalul lucian muresan
A murit cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Greco-Catolice din România
