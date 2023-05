A început semănatul sorgului la Buzău. Fermierii cred că este cultura viitorului

Potrivit specialiştilor din cadrul Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ) Buzău, sorgul tinde să înlocuiască clasicul porumb având în vedere oferă un randament bun din punct de vedere al producţiei la hectar în situaţii de secetă, fiind folosit cu precădere ca furaj pentru animale.

„S-a început deja semănatul sorgului, este o plantă care rezistă foarte bine la secetă, practic are un ciclu mai scurt decât porumbul şi o avantajează din punct de vedere al climei, cu o capacitate mai mică de retenţie a apei. Pe partea de furajare, cu o proteină mai bună decât cea a porumbului, asimilarea pentru animale este mai bună.

Este o cultură care în Franţa este numărul unu, dacă îmi daţi voie să spun, în ceea ce priveşte cultura pentru animale. La Buzău se adună undeva până la 1.000 de hectare de sorg, suntem abia la debut şi sunt convins că de la an la an arealul va creşte", a declarat Cosmin Florea, directorul DAJ Buzău, în cadrul unei conferinţe de presă.

Este pentru prima dată când fermierii aleg să înlocuiască porumbul cu sorg iar dacă producţiile din toamnă vor fi bune atunci văd cultura ca pe una a viitorului.

„Am început, suntem la 80 la sută din programul de sorg înfiinţat. Avem planificate 150 de hectare. Am fost la un simpozion în ianuarie şi ne-am convins că este o plantă care este mai rezistentă la secetă decât restul şi din aceste motive noi avem şi nişte terenuri cu probleme, sistemul de irigat lipseşte şi am pus sorg. Vedem rezultatele la toamnă.

Are valoare nutritivă mai mare ca porumbul, are proteină mai multă ca porumbul. Este un produs bun pentru hrana animalelor şi producţiile se pare în condiţii critice de apă merg până la 5-6-7 tone la hectar iar în condiţii bune 10-11 tone la hectar. Până nu văd însă nu cred, vedem... Cred că sunt unul dintre marii cultivatori de sorg ca suprafaţă. Am pregătit terenul, îi administrăm tehnologia ca la carte. Putem vorbi de o cultură a viitorului, la următorul simpozion eu voi spune ce s-a petrecut cu mine, cu cele o sută şi ceva de hectare", a declarat Constantin Florea, cultivator de sorg, potrivit Agerpres.

