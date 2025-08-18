A început perioada de foc pe piața chiriilor. Top: Un complex devine super aproape de metrou după ce s-a făcut linie specială de autobuz

Cererea crește în apropierea noului an universitar odată cu miile de studenți care își caută cazare. În plus, unii dintre românii care prospectau piața pentru a-și găsi o locuință, înainte de majorarea TVA de la 9% la 21%, ar putea să-și îndrepte acum căutările tot spre proprietățile de închiriat. Acest surplus de cerere va aduce, în următoarele săptămâni, un plus de efervescență pe segmentul închirierilor, alături de potențiale majorări ale prețurilor.

“Piața chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenților și relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă însă și contextul economic actual: creșterile de taxe și inflația pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiționale s-au diminuat. În acest climat, mulți proprietari vor încerca să își maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creștere a prețurilor încă din această toamnă, mai ales în marile centre universitare și orașele cu cerere mare de locuințe.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Principalele tendințe întâlnite în această perioadă la nivelul celor mai mari centre universitare din țară sunt:





apartamentele cu 2 și 3 camere au, în general, cea mai mare ponderea în totalul ofertei;



proprietarii le solicită chiriașilor sume mai mari decât vara trecută;



cel mai scump oraș din țară este pentru chiriași Bucureștiul, iar diferențele dintre sumele solicitate în cartierele exclusiviste și în cele ieftine ajung la 2.500 euro/lună;



zone precum Gheorgheni, Mărăști, Zorilor sau Mănăștur dispun de cea mai extinsă ofertă la închiriere, dar sunt și cele mai căutate din Cluj-Napoca motiv pentru care competiția pentru locuințele cu cele mai bune prețuri este mare;



cartierul Tractorul este “vedeta” orașului Brașov dispunând de cel mai mare număr de apartamente de închiriat, în mare parte noi, dar și de prețuri pe măsură;



se găsesc mai puține garsoniere de închiriat în Timișoara decât acum un an, iar cele mai scumpe apartamente sunt situate fie în centrul orașului, fie în zona Bulevardului Take Ionescu;



numărul locuințelor noi de închiriat crește în Constanța, dar proprietățile vechi rămân majoritare la nivelul pieței locale;



cele mai multe locuințe de închiriat sunt, în Iași, garsoniere și apartamente cu 2 camere;



proprietarii au majorat chiriile în Sibiu, excepție făcând doar garsonierele pentru închirierea cărora ai nevoie de un buget mediu lunar de 300 euro.





Ce trebuie să știi dacă vrei să închiriezi un apartament în București?

Cei care vor să închirieze o locuință în București trebuie să știe că apartamentele cu 2 camere sunt cele mai numeroase în piață. Acestea reprezintă aproximativ 52% din totalul ofertelor disponibile potențialilor chiriași și sunt urmate în clasament de apartamentele cu 3 camere. Ambele sunt opțiuni viabile pentru familii aflate la început de drum sau pentru studenți interesați să împartă chiria cu cel puțin un coleg de apartament.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Pipera din nordul orașului. Aici oferta a crescut puternic față de începutul verii trecute și cuprinde în mare parte proprietăți noi. Oferta variată vine cu prețuri destul de ridicate, proprietarii solicitând, în medie, 800 euro/lună la închirierea unei locuințe.

Un alt cartier care le pune la dispoziție o gamă largă de proprietăți celor care își doresc să se mute cu chirie este Berceni. Această zonă din Sectorul 4 s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani atât pe plan rezidențial, cât și la nivel de infrastructură. Mai mult, oferă acces la numeroase mijloace de transport în comun, inclusiv la așa-zisa magistrală de metrou a corporatiștilor care traversează Capitala de la sud la nord. Viitorii chiriași au aici la dispoziție un mix de oferte noi și vechi, iar prețurile sunt considerabil mai scăzute decât în Pipera. Bugetul mediu necesar închirierii unui apartament este de 420 euro/lună.

Drumul Taberei poate fi, de asemenea, o zonă de interes pentru cei care vor să aibă cât mai multe opțiuni la dispoziție din care să aleagă locuința potrivită nevoilor, dar și bugetului lor. Acest cartier din Sectorul 6 oferă acces rapid la parc, metrou și centre comerciale. În plus, se află în proximitatea campusurilor Leu și Politehnică, iar prețurile se mențin la un nivel destul de scăzut, în comparație cu cele solicitate de proprietari în alte cartiere bucureștene. Un apartament poate fi închiriat, în medie, cu 460 euro/lună.

O altă zonă importantă este Uverturii / Ajustorului Park Residence din Sectorul 6. Datorită faptului că acum este bandă specială de autobuz pe Bulevardul Uverturii, distanța față de metrou devine foarte mică: Sunt patru autobuze care te duc, în trei minute, direct la metrou Lujerului. Cu 106, 178, 434, 483 ajungi imediat la metrou Lujerului, iar de acolo... încă o stație și ești în centrul universitar de la Politehnică și mall Afi.

Cele mai accesibile chirii pot fi găsite în cartiere precum Militari (380 euro/lună), Berceni sau Rahova (430 euro/lună). Cu un buget mediu de 450 euro/lună poți găsi un apartament de închiriat și în zone precum Titan, Prelungirea Ghencea, Pantelimon, Giurgiului, Apărătorii Patriei sau 1 Decembrie 1918.

La polul opus se află Primăverii, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Capitală. Locuințele de lux sunt închiriate aici, în medie, cu 2.900 euro/lună. Următoarele poziții în clasamentul celor mai scumpe zone din oraș sunt ocupate de Șoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău și Floreasca.

Cluj-Napoca, locul doi în topul celor mai scumpe orașe din țară pentru chiriași

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de imobiliare, dar nu și pentru chiriași. Cele mai mari chirii sunt solicitate de către proprietarii bucureșteni. Apartamentele cu 2 camere pot fi închiriate, de exemplu, în Cluj pentru sume cu 4% mai mici decât în Capitală. Pentru cele cu 4 camere plătești 890 euro/lună, în timp ce în București cheltuielile lunare ating 2.000 euro.

Diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai ieftine cartiere sunt, de asemenea, mult mai limitate în Cluj-Napoca. Cele mai scumpe zone din oraș sunt Sopor, zona centrală și Andrei Mureșanu. Achiți, în medie, 650 euro/lună în cartiere precum Bună Ziua și Europa, respectiv 600 euro/lună în Borhanci, Gheorgheni, Între Lacuri, Iris, Plopilor sau Zorilor.

La polul opus se află cartiere precum Someșeni, Mănăștur sau Dâmbul Rotund unde chiriașii au nevoie în medie de un buget lunar de 500 euro pentru a închiria un apartament. Observăm, astfel că între unele dintre cele mai scumpe zone din oraș și cele mai ieftine prețurile variază cu cel mult 200 euro în timp ce în București o comparație similară relevă o diferență de aproximativ 2.500 euro.

Pentru a avea cât mai multe opțiuni la dispoziție, viitorii chiriași ar trebui să-și înceapă căutările în cartiere precum Gheorgheni, Mărăști, Zorilor sau Mănăștur. În aceste zone pot fi găsite cele mai multe apartamente de închiriat în Cluj-Napoca. Atenție, însă, acestea sunt și cele mai căutate zone din oraș, iar competiția poate crește considerabil aici odată cu apropierea noului an universitar.

Brașovul contribuie la clasamentul cartierelor de lux pentru chiriași

Chiriile se mențin la un nivel destul de ridicat și în Brașov. Garsoniere pot fi închiriate, de exemplu, cu un buget mediu de 360 euro/lună, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere viitorii chiriași trebuie să anticipeze că vor achita lunar 500 euro. În cazul apartamentelor cu 3 camere chiria crește la 640 euro/lună. Vestea bună pentru cei care vor să se mute cu chirie în Brașov este, însă, aceea că numărul locuințelor noi a crescut la nivelul ofertei față de vara trecută.

Proprietățile cu cele mai piperate prețuri pot fi găsite în zona Drumul Poienii. Chiria medie pentru un apartament ajunge aici la 990 euro/lună. Locuințele poziționate central pot fi închiriate cu 560 euro/lună, iar cele din cartierul Tractorul cu 550 euro/lună. Cele mai multe apartamente disponibile chiriașilor în zona Tractorul se află în blocuri finalizate pe parcursul ultimilor ani. Plătesc, în medie, 500 euro/lună și cei care vor să se mute cu chirie în Centrul Civic, Astra, Răcădău sau Bartolomeu.

Persoanele care își doresc să găsească chirii mai accesibile se pot orienta spre locuințele din cartierul Florilor (400 euro/lună) sau spre cele aflate în apropierea gării. Apartamentele de pe Calea București (450 euro/lună) pot reprezenta, de asemenea, o opțiune pentru cei care își doresc să achite mai puțin lunar pe chirie.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în Brașov în cartierele Tractorul și Astra. Zone precum Centrul Civic, Răcădău și Avantgarden ofertă, de asemenea, un număr mai mare de opțiuni celor care vor să se mute cu chirie la sfârșitul acestei veri.

Mai multe locuințe de închiriat în Timișoara. Cele mai scumpe zone din oraș

Numărul locuințelor disponibile pe piața închirierilor din Timișoara este în creștere, dacă ne raportăm la situația înregistrată pe plan local în urmă cu un an. Mai mult, oferta s-a extins pe segmentul nou, tendință observată și în orașe precum București sau Brașov.

Potrivit datelor Imobiliare.ro, chiriașii au acces la un număr mai restrâns de garsoniere, cu prețuri mai mari. Bugetul mediu necesar închirierii unei locuințe de acest tip a crescut de la 260 la 300 euro/lună.

Cele mai scumpe apartamente sunt cele situate în centrul orașului și în zona Bulevardului Take Ionescu. În cazul acestora chiria media ajunge la 550 euro/lună. Locuințele din apropierea Facultății de Medicină pot fi închiriate cu 490 euro/lună, în timp ce apartamentele din zona Calea Aradului sau Circumvalațiunii pot fi închiriate cu 480 euro/lună. Cel mai ieftin cartier timișorean este Buziașului. Aici, chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament este de doar 300 euro/lună.

Cele mai multe locuințe de închiriat pot fi găsite în Timișoara în zona Calea Aradului (480 euro/lună) și în zona Complexului Studențesc (350 euro/lună). O ofertă extinsă poate fi întâlnită și în cartierele Torontalului și Lipovei. Acestea sunt și unele dintre cele mai căutate zone din oraș în rândul celor care își doresc să închirieze o locuință.

Crește numărul locuințelor noi de închiriat în Constanța

Un alt oraș în care vedem o creștere a ofertei în cazul locuințelor noi, finalizate în ultimii cinci ani, este Constanța. Cu toate acestea, proprietățile vechi rămân majoritare la nivelul ofertei.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în cartierul Tomis Nord. Acesta este și unul dintre cele mai căutate din oraș, dar nici pe departe unul dintre cele mai ieftine. Chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament ajunge la 600 euro/lună. Cei care își doresc să aibă cât mai multe opțiuni la dispoziție atunci când își aleg viitoarea locuință își pot orienta căutările și spre cartiere precum Tomis Plus (600 euro/lună) sau spre zona centrală (690 euro/lună) a orașului.

Cea mai scumpă zonă din Constanța rămâne Faleza Nord. Viitorii chiriași trebuie să se aștepte să achite, în medie, 800 euro/lună pentru un apartament localizat aici. În apropierea Cazinoului, plătești 700 euro/lună, la fel și în zona Capitol-Universitate.

Persoanele care își doresc să achite o chirie cât mai mică ar trebui să-și înceapă căutarea următoarei lor locuințe în zone precum Far (360 euro/lună), Tomis II (450 euro/lună) și Tomis III (450 euro/lună). Aceasta din urmă este, însă, una dintre cele mai căutate din oraș, motiv pentru care competiția pentru cele mai moderne locuințe la cele mai bune prețuri ar putea fi destul de mare în următoarea perioadă. O altă zonă populară în rândul celor care își caută o chirie în Constanța este și cea din apropierea Casei de Cultură. Aici, chiria medie ajunge la 500 euro/lună.

Apartamentele noi, aproape jumătate din totalul ofertei pe piața din Iași

Persoanele interesate de închirierea unei locuințe în Iași au cele mai multe șanse să găsească o proprietate care să fie potrivită nevoilor lor, dacă își caută o garsonieră sau un apartament cu 2 camere.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în cartiere precum Tătărași (400 euro/lună), Copou (500 euro/lună), Podu Roș (450 euro/lună), Păcurari (400 euro/lună) sau Nicolina (400 euro/lună). Acestea sunt și unele dintre cele mai căutate zone din oraș în rândul potențialilor chiriași.

Cele mai scumpe locuințe pot fi găsite, așa cum era de așteptat, în centrul orașului. Un apartament se închiriază aici, în medie, cu 550 euro/lună. Copou și Podul de Fier sunt alte zone scumpe în Iași, chiria ajungând în cazul proprietăților localizate aici la o medie de 500 euro/lună. La polul opus se află cartiere precum Frumoasa sau Canta unde proprietarii solicită chirii medii de 355 euro, respectiv de 370 euro/lună.

În ultimul an, numărul apartamentelor noi pentru care se caută chiriași a crescut puternic pe piața locală, în momentul de față acestea reprezentând aproape jumătate din totalul ofertei.

Chirii de 500 euro/lună în centrul Sibiu. Zonele cu cele mai multe apartamente

Chiria medie solicitată în Sibiu pentru o garsonieră se menține în jurul valorii de 300 euro/lună, similară cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere, suma medie pe care trebuie să o achite un chiriaș la finalul lunii s-a majorat ușor în același timp la 400 euro, respectiv la 520 euro. În cazul apartamentelor cu 4 camere, chiriile au scăzut de la 700 la 630 euro/lună față de vara trecută, arată datele Imobiliare.ro. Numărul lor este, însă, extrem de limitat la nivelul pieței.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Bulevardului Mihai Viteazul și în centrul orașului. Pentru acestea, chiriașii trebuie să achite lunar 400 euro, respectiv 500 euro. Oferta extinsă atrage și cel mai mare număr de căutări înregistrate pe plan local.

Turnișor (430 euro/lună), Ștrand (440 euro/lună) și Calea Dumbrăvii (500 euro/lună) sunt alte zone în care persoanele interesate de închirierea unei locuințe au cele mai multe șanse de a găsi o proprietate potrivită nevoilor lor.

