A fost vara anului 2025 una a recordurilor? De ce acest anotimp devine din ce în ce mai sufocant

Vara anului 2025 a adus temperaturi record în România, cu temperaturi de 40 de grade și nopți tropicale, ceea ce a evidențiat efectele tot mai vizibile ale încălzirii globale. Roxana Bojariu, climatolog ANM, a explicat că astfel de extreme se vor intensifica în viitor.

Roxana Bojariu climatolog ANM, a vorbit despre căldura extremă a verii 2025, recordurile de temperatură din România și legătura acestora cu încălzirea globală și schimbările climatice. Aceasta a subliniat că intensitatea fenomenelor viitoare depinde de emisiile de gaze cu efect de seră.

„Cum a fost vara anului 2025? Am avut, aici în sud, perioade cu 40 de grade, nopți tropicale. Putem spune că a fost o vară de recorduri?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Da, clar, a fost o vară de recorduri. Încă nu am făcut bilanțul, dar va fi probabil în topul celor mai călduroase veri, chiar dacă sunt șanse mici să depășească vara anului 2024.



2024 a fost, și ca an, dar și ca vară, cel mai cald din înregistrări și am avut recorduri și în 2025. Iunie a fost, la nivelul României, a doua cea mai caldă lună din înregistrări, iulie a fost a patra sau a cincea lună, vom vedea și august.



Aceste recorduri se aglomerează din ce în ce mai mult în ultimii ani, iarăși o consecință a încălzirii globale sau a schimbării climatice, și vom vedea acest lucru și în anii care vin, așa că ceea ce trăim deja ne arată și viitorul, cu adăugarea că lucrurile se amplifică, din păcate. Cât de mult se amplifică depinde de noi, cât de multe gaze cu efecte de seră aruncăm în atmosferă”, a spus Roxana Bojariu la DC News.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News