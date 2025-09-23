Două mesaje Ro-Alert. Incendiu în Sectorul 2 / update

UPDATE: „Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj Ro-Alert, pe o rază de 2 km. Sub influența rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri”, a transmis ISU.

UPDATE: Dispozitivul a fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detașamentul Special de Salvatori, Autospecială cu roboți.

Știrea inițială:

Un incendiu a izbucnit astăzi la acoperișul unui spațiu de depozitare din Sectorul 2 al Capitalei. Hala are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta. Se acționează pentru localizarea incendiului.

Flăcările produc degajări mari de fum, iar autoritățile au transmis un mesaj de informare și avertizare către populație prin sistemul Ro-Alert.

La fața locului intervin pompierii cu 10 autospeciale de stingere, acțiunea fiind în desfășurare.

Deocamdată nu au fost anunțate victime, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.