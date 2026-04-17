A fost descoperit cel mai mic ou de dinozaur din lume. E record Guinness

Un minuscul ou fosilizat de dinozaur, descoperit în provincia Jiangxi din estul Chinei, a fost certificat în mod oficial de Guinness World Records drept cel mai mic ou de dinozaur non-aviar descoperit vreodată, transmite Agerpres, citând Xinhua.

Fosila care a stabilit noul record, cu o lungime maximă de 29,93 milimetri, face parte dintr-un cuib de şase ouă descoperit în districtul Meilin din oraşul Ganzhou în anul 2021.

Oul de dinozaur datează din perioada Cretacicului târziu

Cuibul fosilizat datează din perioada Cretacicului târziu, din urmă cu peste 80 de milioane de ani. După ani de studii, cercetătorii de la Institutul de Cercetări Geologice şi Explorare din Jiangxi, de la Universitatea de Geostiinţe din China din Wuhan şi de la alte instituţii au identificat fosilele ca aparţinând unui nou gen şi unei noi specii, denumită Minioolithus ganzhouensis.

Utilizând tehnologii avansate, printre care microscopia cu scanare electronică, cercetătorii din echipa chineză au analizat microstructura acelor coji de ouă, iar rezultatele sugerează că ouăle aparţineau unui teropod non-aviar.

Ce dimensiune avea oul de dinozaur non-aviar care deținuse până acum recordul Guinness

Dimensiunea de 29,93 milimetri depăşeşte precedentul record mondial pentru cel mai mic ou de dinozaur non-aviar, care avea o lungime de aproximativ 45 milimetri, şi fusese stabilit de o fosilă japoneză descoperită în 2020. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Historical Biology în octombrie 2024.

Experţii au remarcat că noua descoperire îmbogăţeşte diversitatea cunoscută a ouălor de dinozaur din Cretacicul târziu şi oferă informaţii valoroase despre evoluţia teropodelor din acea perioadă. Bazinul Ganzhou rămâne unul dintre cele mai bogate situri din lume în ceea ce priveşte fosilele de ouă de dinozaur.