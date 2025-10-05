A fost anunţat noul guvern al Franţei, 12 miniştri au rămas în cabinet

Preşedinţia franceză a dezvăluit duminică osatura noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu şi compus din 18 miniştri, al treilea executiv într-un an, transmite AFP.



Noul guvern, format după aproape patru săptămâni de negocieri, este însă deja în pericol să fie răsturnat de opoziţiile de stânga şi de extremă dreapta.



Bruno Le Maire, fost ministru al economiei (2017-2024), revine în guvern ca ministru al Armatelor, succedându-i lui Lecornu.



Numeroşi miniştri au fost numiţi în aceleaşi funcţii ca şi în precedentul guvern condus de Francois Bayrou, printre ei remarcându-se Jean-Noël Barrot la Afaceri Externe, Bruno Retailleau la Interne şi Gérald Darmanin la Justiţie.



Roland Lescure, un apropiat al preşedintelui Emmanuel Macron, va fi ministru al economiei şi finanţelor. Lui îi va reveni greaua responsabilitate de a prezenta un proiect de buget pentru 2026 care să fie acceptat de către parlament, într-un context foarte dificil pentru finanţele publice, cu o datorie de 3.300 miliarde de euro, reprezentând peste 115% din PIB.



Discursul de politică generală al premierului Lecornu în Adunarea Naţională şi anunţarea restului cabinetului sunt aşteptate marţi, scrie Agerpres.

Secretarii de stat ar urma să fie numiţi la scurt timp după ce noul prim-ministru se va adresa Parlamentului. Şedinţa e programată pentru ziua de marţi.

Lecornu, în vârstă de 39 de ani, a primit sarcina dificilă de a negocia un buget subţiat după ce predecesorul său, Francois Bayou, a fost dat jos de o moţiune de cenzură.