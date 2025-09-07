A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 

O defecțiune misterioasă la cablurile submarine din Marea Roșie a declanșat o perturbare masivă a internetului în mai multe țări din Asia și Orientul Mijlociu, afectând milioane de utilizatori. Potrivit grupului de monitorizare a internetului Netblocks, țări precum India și Pakistan au resimțit blocaje semnificative în conectivitate, în timp ce în Emiratele Arabe Unite rețelele Etilasat și Du au raportat probleme similare.

Incidentul, ale cărui cauze rămân încă neclare, a fost localizat în apropiere de Jeddah, Arabia Saudită, unde mai multe sisteme de cabluri submarine au înregistrat defecțiuni. Netblocks nu a putut stabili încă dacă avaria a fost rezultatul unei erori tehnice, al unei intervenții deliberate sau al unui accident maritim, însă impactul asupra traficului digital este imediat și vizibil.

Gigantul american Microsoft a confirmat că utilizatorii platformei sale cloud, Azure, se confruntă cu întârzieri semnificative pe anumite rute, cauzate de multiple întreruperi ale fibrei optice submarine.

„Ne așteptăm la o latență mai mare pe traficul care anterior trecea prin Orientul Mijlociu. Traficul care nu traversează această zonă nu este afectat”, a precizat compania. Microsoft a activat rute alternative pentru a redirecționa traficul și a preveni întreruperile complete, însă utilizatorii continuă să resimtă întârzieri în serviciile online.

Experții avertizează că astfel de incidente evidențiază vulnerabilitatea infrastructurii digitale globale, dependența de cablurile submarine pentru internet și comunicații și riscul de blocaje majore în comerțul online, tranzacțiile financiare și serviciile de cloud. Cablurile submarine transportă peste 95% din traficul de date între continente, iar orice avarie poate genera efecte de amploare, afectând atât companiile mari, cât și utilizatorii obișnuiți.

Internetul a căzut și în India

În India, utilizatorii de internet au raportat încărcări lente ale paginilor web, întârzieri în streaming și întreruperi ale serviciilor de mesagerie, în timp ce în Emiratele Arabe Unite blocajele au afectat inclusiv tranzacțiile bancare online și serviciile guvernamentale digitale. Potrivit Netblocks, revenirea completă la normalitate ar putea dura mai multe ore sau chiar zile, în funcție de complexitatea reparațiilor submarine.

Acest incident survine într-un moment de tensiune geopolitică în regiunea Mării Roșii, o zonă strategică pentru transportul maritim și rutarea traficului digital între Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Oficialii locali și companiile de telecomunicații colaborează pentru a evalua amploarea daunelor și pentru a restabili conexiunile afectate cât mai rapid posibil.

Rețeaua globală de internet a demonstrat încă o dată cât de fragilă poate fi infrastructura digitală, iar utilizatorii din întreaga lume au fost aduși în fața unei realități simple: chiar și într-o eră a tehnologiei avansate, o fisură într-un cablu submarin poate provoca un blackout digital la scară continentală.

