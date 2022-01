Update: Din fericire, fostul atelier de tâmplărie al bunicilor, acolo unde Laurent Jouault a amenajat „Căsuța cu imagini” - un mic muzeu de fotografie vizitat gratuit de sute de turiști anual – nu a fost afectat de flăcări. „Poate cel mai mic muzeu din lume, dar cel mai mare din Moieciu de Sus” e încă în picioare, însă proprietarii lui au rămas pe drumuri.

----

Știrea inițială:

Casa lui Laurent Jouault, francezul care s-a îndrăgostit iremediabil de România, și a ales să-și trăiască viața aici, la noi, într-un loc uitat de lume, a ars. Mulți l-au cunoscut după ce au vizitat „La cabane aux images”, cel mai frumos loc din Moieciu.

Cine este Laurent Jouault

Laurent Jouault este un francez îndrăgostit iremediabil de țara noastră. Este unul dintre străinii care te face să te simți mândru că ești român când îl auzi vorbind cu atâta dragoste despre meleagurile noastre.

În timp ce românii pleacă pe capete unde văd cu ochii, Laurent Jouault a ales să trăiască într-un colț aproape uitat de lume, la Moieciu de Sus, Brașov. Avea o viață frumoasă în Franța, era director la o casă de cultură din Normandia, dar ceva l-a chemat aici. A venit în România în urmă cu mai bine de 12 ani și prima destinație a fost locul care avea să-l găzduiască peste ani.

La Moieciu s-a îndrăgostit de femeia vieții lui, apoi a urmat nunta, a locuit cinci ani în Franța cu soția, dar gândul îi rămăsese tot la meleagurile noastre și așa au decis să se stabilească în România.

„La cabane aux images”, cel mai frumos loc din Moieciu

În țara noastră face fix ce-i place: fotografii. Laurent Jouault și-a deschis un atelier-muzeu în Moieciu, în propria casă, unde expune poze, dar și peste 120 de apare foto vechi - „La cabane aux images”. A învățat limba română în vreo jumătate de an. Chiar dacă spune că mai are de studiat, vorbește mai bine decât mulți dintre noi.

În 2016, Laurent Jouault a acordat un amplu interviu în exclusivitate pentru DC News

Ceea ce m-a surprins este că francezul nostru vorbește foarte frumos despre România. Avea o părere bună și până să se stabilească aici. Pe de altă parte, ne-a povestit că despre multe personalități din România a aflat de pe vremea când era în Franța și cumva a rămas cu un gust amar pentru că la noi mai rar se vorbește despre adevăratele valori.

Reluăm interviul pe care ni l-a acordat:

Anca Murgoci: Noi, românii, o parte cel puțin, avem senzația că francezii ne privesc cu ochi răi, ne cred hoți și așa mai departe. Care-i situația, de fapt?

Laurent Jouault: Eu cred că este o exagerare a presei din România. Nu știu ce idee aveți voi despre voi. Eu vin dintr-o zonă din Franța unde din cinci medici, doi sunt români. Și sunt medici foarte buni! Bineînțeles că au fost câteva reportaje despre anumite probleme care au fost în Paris, le-ai văzut la știri, dar francezii pe care îi cunosc nu au idei preconcepute despre români.

Aproape toți prietenii mei au venit aici. La început m-au întrebat de ce mă duc în România, că vorba aia... viața ar fi mai frumoasă la noi. Dar când au văzut cum este la Moieciu mi-au spus că au înțeles de ce am ales să trăiesc în România. De-asta îți zic că este o generalizare.

Sunt multe personalități din România care sunt mai cunoscute în Franța decât aici: Constantin Brâncuși, la fel și Emil Cioran. Sunt multe personalități despre care am auzit înainte de a veni în România. În România, am auzit vorbindu-se despre Brâncuși acum, că a fost un anumit context, în rest nu prea. Și sportivii de aici sunt foarte iubți în Franța. De exemplu, Ilie Năstase sau Ion Țiriac. Noi avem o tradiție francofonă. Și nu uita că sunt români care nu au fost iubiți aici, dar au fost iubiți în Franța. Ceea ce ai spus tu cred că este ceva tipic românesc. De fapt, cred că România este făcută din paradoxuri. Toată lumea critică, toată lumea spune că nimic nu e bine, că totul e murdar, dar toți sunteți mândri de România. De exemplu, când sunt sportivi care au vreo performanță, dintr-o dată oamenii sunt mândri că sunt români.

Sunt tot felul de paradoxuri. Sunt foarte mulți oameni care au venit aici și mi-au spus că la București este murdar, praf, căldură mare vara. Că e cald, e adevărat, dar dacă te duc la Paris, Bruxelles, Londra... Mie mi se pare că Bucureștiul este foarte frumos, s-a schimbat, centrul mi se pare curat, nu găsești gunoaie pe jos, este chiar îngrijit. Și la Brașov oamenii sunt foarte civilizați. Și la București la fel e. De-asta spun că este exagerat ce spui tu. Sunt lucruri care merită văzute în România. Toată țara este frumoasă! Mi-a plăcut în Maramureș, Bucovina, Delta Dunării, recunosc că nu am văzut prea mult din partea sudică. Am fost la Giurgiu, dar cam atât. Mi-a mai plăcut în Munții Apuseni.

Anca Murgoci: Ce s-a schimbat în România de-a lungul timpului? Cum ați găsit țara noastră când ați revenit din Franța?

Laurent Jouault: România pe care am vizitat-o pentru prima dată în 1997 s-a schimbat foarte mult. Prima impresie pe care am avut-o a fost legată de francofonie. Eu am crezut că țara este mai mult francofonă decât e de fapt. Poate și pentru că aici suntem în Transilvania. Am observat că oamenii din București și Iași vorbesc limba franceză. Aici se vorbesc limbile germană și engleză. Când intri în București scrie 'Bine ați venit', 'Welcome' 'Soyez les bienvenus'. Când intri în Brașov, scrie 'Bine ați venit' și 'Welcome'.

„La cabane aux images” este cel mai încântător loc din Moeciu

Nu există om care să pună piciorul pe aceste meleaguri și să nu vină să vadă ce povești a mai scris Laurent Jouault prin imagini. I-am vizitat casa și l-am întrebat care este lucrul ce îi vine în minte atunci când vorbește despre țara noastră. Ne-a povestit că fusese extrem de impresionat de evenimentele din decembrie 1989. Avea 20 ani și privea în direct la televizor o țară care se răsturna brusc în vremea Crăciunului. Un deceniu mai târziu a sosit în România.

"Am fost șocat. Aveam 20 de ani pe atunci. Țin minte că pusesem magnetofonul să înregistrez. Știu că la televizor se difuza un desen animat american. S-a întrerupt programul pentru a arăta ce se întâmpla în România. A fost ceva ciudat, dar mai am și acum imagini din acea perioadă. Este primul eveniment care a fost difuzat, în direct, la nivel internațional. Adică s-a întrerupt programul obișnuit pentru a da imagini. După aceea, a mai fost difuzat războiul din Irak. La fiecare două-trei ore, era ediție specială despre Revoluția din România", a povestit Laurent Jouault pentru DC News în 2016.

Dacă vreți să-l ajutați pe francezul de la Moeciu, puteți să faceți o mică donație:

Pentru că oamenii care pun umărul la păstrarea și promovarea valorilor locale trebuie ajutați:

Transfer bancar: BRD RO18BRDE080SV41085860800

Titular: Pivariu Maria Felicia

Revolut: (004) 0752231772 sau @cabane.

Titular: Jouault Laurent

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News