8 trucuri mai puțin cunoscute pentru a te motiva să faci mișcare zilnic

Fie că te confrunți cu un program aglomerat sau lipsa energiei, vei încerca de fiecare dată să amâni antrenamentele. Întotdeauna există alte activități care par mai importante sau care îți acaparează tot timpul și atenția.

O să îți dezvăluim opt trucuri la care nici nu te-ai gândit, dar care te ajută să faci mișcare zilnic și să fii activă chiar și în cele mai aglomerate zile. Ești pregătită să le descoperi? Pregătește-ți hainele sport și hai să începem!

De ce ese dificil să fim activi zilnic

Într-o lume a multitaskingului, unde telefonul sună constant și lista cu sarcini de rezolvat nu se termină niciodată, sportul ajunge deseori pe ultimul loc printre prioritățile tale. De cele mai multe ori, ne impunem singuri anumite obstacole care ne împiedică să fim activi regulat. Mai ales dacă nu vezi rezultate rapide, este și mai ușor să renunți.

Stresul, oboseala, disconfortul sau chiar lipsa hainelor sport din garderobă sunt cel mai des folosite scuze ca să amâni din nou antrenamentul. Dacă vei căuta mai atentă, cu siguranță vei găsi o pereche de colanți de sală confortabili pentru un moment de mișcare sau chiar un strop în plus de motivație ca să fii mai activă.

Beneficiile mișcării zilnice

Sportul regulat vine la pachet cu o mulțime de beneficii pe termen lung. Poate vrei să te simți mai relaxată, să slăbești sau să te menții în formă. Indiferent de obiectivele tale, sportul și mișcarea sunt mereu răspunsul la toate întrebările tale:

Îmbunătățește starea de spirit și reduce stresul

Crește nivelul de energie

Reglează somnul

Îmbunătățește metabolismul

Tonifiază corpul și menține greutatea optimă

8 trucuri mai puțin cunoscute care funcționează cu adevărat

Regula celor 5 minute

Spune-ți că vei face mișcare doar 5 minute. Pare puțin, nu? Exact acesta este secretul. De cele mai multe ori, cele 5 minute vor trece repede și vei descoperi că vrei să continui. Este un truc psihologic excelent care te ajută să depășești rezistența inițială.

Leagă exercițiile de o rutină

Creează o asociere cu diferite activități din rutina ta: stretching după cafea, genuflexiuni în timp ce faci curățenie, plank în timpul reclamelor de la TV. Acest truc ajută creierul să perceapă mișcarea ca pe ceva normal.

Poartă echipamentul sportiv prin casă

Sună banal, dar, dacă ești deja îmbrăcată în colanții de damă din bumbac sau în haine sport pentru femei, șansele să faci mișcare cresc considerabil. Elimini astfel bariera de început.

Investește în echipament sportiv nou și atractiv

Un nou set de colanți de sală sau un top respirabil te pot motiva mai mult decât ai crede. Îmbrăcămintea sport de damă, în culori vibrante și croieli care îți avantajează silueta, îți poate da un boost de încredere. Gândește-te la colanții de damă sau egării de damă ca la o investiție în sănătatea ta.

Programează antrenamentele în calendar

Nu le lăsa la voia întâmplării. Așa cum ai întâlniri sau apeluri programate, alocă-ți 20 de minute doar pentru tine. Tratează acea activitate ca fiind la fel de importantă.

Oferă-ți recompense mici

După fiecare antrenament, oferă-ți o mică plăcere: un smoothie, 30 de minute de serial sau o baie fierbinte. Creierul tău va învăța să asocieze mișcarea cu satisfacția și recompensele.

Fă micro-antrenamente

Nu ai nevoie de o oră întreagă de fitness. De exemplu, 3 seturi a câte 5 minute de exerciții pe zi pot avea un impact real. Urcă scările în loc de lift, fă câteva fandări în bucătărie sau sărituri pe loc între alte task-uri.

Fă echipă cu un coleg sau prietenă

Motivația crește atunci când ai un partener de antrenament. Stabiliți împreună obiective, faceți concursuri sau mergeți împreună la sală. E mult mai distractiv să te antrenezi alături de cineva și ești mai motivată să continui.

Ai nevoie doar de câteva trucuri inteligente și de o garderobă sport care să te inspire. Alege piese de îmbrăcăminte de damă versatile și confortabile, de la haine sport damă potrivite pentru antrenamente, până la colanți sport de damă care pot fi purtați cu ușurință și în timpul liber. Cu puțină organizare, câteva obiceiuri smart și un echipament potrivit, vei descoperi cât de bine te poți simți în pielea ta când te antrenezi.