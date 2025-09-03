Data publicării:

EXCLUSIV  42% dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc. Mariana Badea explică de unde vine această criză

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Foto: DC News
Foto: DC News

Societatea românească traversează una dintre cele mai grave crize educaționale ale ultimelor decenii: scăderea drastică a interesului pentru lectură și creșterea alarmantă a analfabetismului funcțional. Subiectul a fost dezbătut într-o ediție a emisiunii DC Edu, unde Mariana Badea, „profesoară de cuvinte și bolnavă de limba română”, a fost invitată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan și director al Revistei Tribuna Învățământului. Dialogul lor a adus în prim-plan nu numai cifre și statistici îngrijorătoare, ci și un adevăr incomod: școala românească și societatea în ansamblu au pierdut legătura cu cititul.

Sorin Ivan a subliniat că analfabetismul funcțional nu este doar un termen abstract, ci o realitate concretă, care afectează deja aproape jumătate dintre elevii din România. Incapacitatea de a înțelege un text se reflectă nu doar în literatură, ci și în matematică, științe sau în competențele digitale. Lipsa lecturii devine, astfel, cauza și efectul unui blocaj educațional generalizat.

Mariana Badea confirmă ipoteza: „Fără îndoială, pentru că lectura are legătură cu vocabularul și cu mintea”. Ea a explicat că, în esență, cititul antrenează creierul și dezvoltă capacitatea de raționament, iar absența lui lasă goluri majore. „Asigură-te că ceea ce spui este conectat la creier. Așa este relația dintre ce vezi, ce citești și creier”, a arătat profesoara. Și, cu o sinceritate amară, a adăugat: „Un text mai lung nu-l mai citesc nici adulții. Dacă ai depășit trei alineate, s-a terminat”.

Această „rezistență” la textele complexe contrastează cu apetitul pentru mesajele scurte și rapide din mediul digital. Tinerii, dar și adulții, sunt tot mai atrași de stimuli pasivi: filmulețe, imagini, abrevieri de tipul „cmf”, simboluri care înlocuiesc propozițiile. „Nici măcar «sunt bine» sau «îți mulțumesc» nu se mai scrie întreg”, a remarcat Sorin Ivan.

Pentru Mariana Badea, problema nu se reduce la simpla scădere a interesului pentru cărți, ci afectează însăși structura limbii române. „De aceea îmi pare rău - toate aceste aspecte pe care le discutăm aici înseamnă limba română. Tot ce citim, tot ce vorbim, toate relațiile interumane se bazează pe limba română, pe vorbirea ei corectă, pe exprimarea logică și clară”, a afirmat ea. În viziunea profesoarei, limbajul corect este fundamentul vieții sociale, iar noțiuni precum „limbă și comunicare” nu fac decât să dilueze sensul real al educației.

De aici decurge un fenomen poate și mai grav: dispariția comunicării autentice. „Nu prea mai există comunicare. Și nu numai la tânăra generație, ci și la adulți. Sunt drame din lipsa comunicării”, a avertizat profesoara. Iar observația devine cu atât mai vizibilă în momentele de socializare ale copiilor. Chiar și la aniversări sau întâlniri, după ce ritualurile de moment trec, fiecare se refugiază în telefonul său.

Dar ceea ce o îngrijorează cel mai mult pe profesoară nu este izolarea fizică, ci golul interior care se instalează atunci când copiii nu mai au ce împărtăși între ei. „Există povești comune, pentru că viața e făcută din întâmplări. Viața este alcătuită din relații, din bârfă, de ce nu, din ce-ai mai văzut, din ce-ai mai auzit, din opinii personale, pe care simți nevoia să le spui. Așa ar fi firesc”, a spus Mariana Badea.

În opinia lui Sorin Ivan, reintroducerea literaturii clasice în viața elevilor ar putea funcționa ca un antrenament pentru minte. El a amintit operele dificile ale lui Camil Petrescu sau Hortensia Papadat-Bengescu, dar și romanele obiective ale lui Rebreanu ori frescele lui G. Călinescu, care i-ar obliga pe tineri să exerseze înțelegerea textelor complexe. 

Realitatea școlii de azi, însă, nu lasă loc pentru asemenea exerciții. Tot mai mulți elevi renunță la efortul lecturii și declară senin că nu au înțeles nimic, fără să mai resimtă vreun disconfort. „Și nici măcar nu mai este jena aceea. Știți, «n-am înțeles nimic». Nu mai este. Cumva a ajuns și asta între performanțe. «N-ai citit nicio carte? Bravo!»”, conchide Mariana Badea.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
42% dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc. Mariana Badea explică de unde vine această criză
03 sep 2025, 11:18
PAH, răspuns la ”Vai, cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?”: Se știe, sunt fierți
02 sep 2025, 20:50
Mariana Badea, profesoara care n-a lăsat telefoanele să înlocuiască lectura: „Fiecare elev avea opera literară pe bancă”
02 sep 2025, 14:09
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern
01 sep 2025, 11:37
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
ParintiSiPitici.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul copilului din Timișoara: Micuțul înecat era visul unei familii după ani de încercări, iar o altă fetiță a fost găsită singură, în lacrimi, la poartă
02 sep 2025, 23:43
Rezultate finale Bacalaureat/ Au fost publicate notele la BAC - UPDATE
26 aug 2025, 08:21
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
25 aug 2025, 21:16
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă
25 aug 2025, 10:29
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori
22 aug 2025, 16:51
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
18 aug 2025, 12:11
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
15 aug 2025, 17:44
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Ore mai multe, răbdare mai puțină. Efectele ascunse ale „Legii Bolojan”. Învățător, semnal de alarmă înainte de începerea școlii
15 aug 2025, 18:28
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
13 aug 2025, 18:24
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
13 aug 2025, 17:22
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
13 aug 2025, 08:33
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații au susținut azi Proba la Matematică sau Istorie / Update
12 aug 2025, 08:35
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română / Update
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
09 aug 2025, 00:01
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
08 aug 2025, 09:03
Istoria ca poveste sau ca definiție academică? Lecția amară din manualele școlare / video
05 aug 2025, 09:26
Noi reglementări privind bursele pentru studenți. Ordinul ministrului Daniel David, publicat în Monitorul Oficial
05 aug 2025, 08:08
Marius Pieleanu, într-un comunicat de presă, anunță că își caută dreptatea în instanță împotriva SNSPA și a defăimării publice
04 aug 2025, 13:10
Sorin Ivan, poem: Noi, cei care am visat nemurirea…
04 aug 2025, 10:10
A început a doua sesiune a bacalaureatului. Probele de evaluare a competențelor, primul test al toamnei / Calendarul complet
04 aug 2025, 09:32
Prof. Ovidiu Pânișoară, amintire din școala generală: Doamna dirigintă a plâns când a văzut fapta
02 aug 2025, 12:28
Elevii români, 4 medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric pentru România
02 aug 2025, 09:32
Nume istoric pentru promoția aniversară de ofițeri medici din 2025
31 iul 2025, 10:21
Profesorii au ieșit în stradă. Spun că vor întârzia începerea noului an școlar și cer demisia ministrului Educației
30 iul 2025, 11:24
ASE a încheiat înscrierile pentru Admiterea la toate ciclurile de studii universitare, sesiunea iulie 2025
30 iul 2025, 10:41
Nou curs postuniversitar lansat de Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti
30 iul 2025, 08:19
Victoria nevăzută a României: Am intrat pe lista scurtă, până la ultimul vot - VIDEO
28 iul 2025, 10:55
Sindicatele cer lui Nicușor Dan să nu promulge „legea austerității care lovește în profesori și elevi”
24 iul 2025, 13:18
Se reiau protestele în educație: „Se pierd 15.000 de posturi de profesor”
23 iul 2025, 15:26
Anunț referitor la masteratul didactic. Se poate modifica legea
23 iul 2025, 12:17
S-au publicat rezultatele repartizării în licee pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Câți elevi au fost admiși
23 iul 2025, 11:50
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat (an școlar 2025 - 2026): Informare sintetică
23 iul 2025, 11:02
Ce schimbări pregătește Ministerul Educației în sistemul universitar. Se poate modifica evaluarea
23 iul 2025, 11:20
Titularizare 2025: Notele la proba scrisă au fost publicate. Ce trebuie să știi despre contestații
22 iul 2025, 10:37
Definitivat 2025, rezultate finale, după contestații. A crescut numărul celor care au promovat
21 iul 2025, 16:31
Definitivat 2025: Sinteza rezultatelor finale înregistrate la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor)
21 iul 2025, 15:37
Aur pentru România în Australia. Elevii români, printre cei mai buni matematicieni ai lumii la Olimpiada Internaţională de Matematică
18 iul 2025, 19:26
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Veneția 2025: Kim Novak, în umbra lui Hitchcock
acum 4 minute
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
acum 6 minute
Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei
acum 7 minute
Alex Ardelean la „Generația Globală": lecții din Danemarca și UK pentru România
acum 32 de minute
PSD depune trei inițiative legislative: Ce scutiri sunt prevăzute pentru mame și veterani
acum 34 de minute
Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei
acum 49 de minute
Dieta ta îți influențează visele? Iată ce spun cercetările noastre despre mâncare și coșmaruri
acum 1 ora 1 minute
Lasconi, către Nicușor Dan: Opriți-l pe Bolojan! Dacă nu veți face asta, sunteți o noptieră
Cele mai citite știri
pe 2 Septembrie 2025
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
pe 2 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
pe 2 Septembrie 2025
Mircea Badea, contrazis de Val Vâlcu
pe 2 Septembrie 2025
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
acum 3 ore 45 minute
Imaginea zilei! Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Putin, Xi și Kim / Update: Reacția MAE
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel