22 iulie - Ziua perfectă să te relaxezi într-un hamac, la umbră, cu un cocktail din mango

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când ai motive în plus în calendar. În orice zi a anului există cel puțin o sărbătoare demnă de atenție, asta deși unele sunt mai puțin cunoscute. Astăzi, 22 iulie, spre exemplu, este Ziua hamacului și Ziua fructului Mango. Așa că pe vreme de caniculă chiar poate fi o zi perfectă în care vă puteți relaxa într-un hamac, la umbră, cu un cocktail răcoritor din mango.

Ziua hamacului





Aleasă în mijlocul verii, Ziua hamacului (#HammockDay), sărbătorită la 22 iulie, ne trimite cu gândul la tot ceea ce ţine de brizele de vară şi de relaxare!



Potrivit site-ului holidayinsights.com, Ziua hamacului a fost iniţiată de americanul Bob Matthews de la Holiday Insights în 2008, relatează Agerpres. Bob spune că vieţile noastre sunt de obicei ocupate şi agitate. Vara este un moment special pentru a ne relaxa, a ne bucura de vreme şi a ne reîncărca bateriile. Ce mod mai bun de a face asta decât într-un hamac sub un copac umbros?



Deşi hamacele sunt folosite peste tot în lume, popularitatea lor este probabil cea mai mare în America Latină, iar unii spun că hamacele întruchipează stilul de viaţă "relaxat" care este o tradiţie în aceste ţări şi în Caraibe.



Inventarea hamacelor poate fi urmărită până în America Centrală şi de Sud, cu cel puţin 1000 de ani în urmă. Cristofor Columb a văzut pentru prima dată un hamac în Bahamas în timpul călătoriilor sale spre Lumea Nouă. În 1492 el a observat că "oamenii dormeau în plase între copaci" şi a adus apoi conceptul pentru ca şi europenii să se bucure de el, scrie daysoftheyear.com.



Iniţial, hamacele nu au fost create pentru relaxare şi plăcere, ci pentru a proteja de animalele sălbatice şi alte pericole de la sol. Mai târziu, în jurul anului 1600, s-a descoperit că hamacele erau bune pentru dormitul pe corăbii, deoarece reduceau răul de mare în rândul marinarilor.



Astăzi, hamacele au devenit o parte populară a activităţilor de petrecere a timpului liber, în special atunci când sunt folosite ca un loc convenabil şi confortabil pentru a dormi în drumeţii şi camping.



În întreaga lume, în special în subcultura campingului, a drumeţiilor şi a vieţii în aer liber, Ziua hamacelor devine din ce în ce mai populară. Oamenii pot participa singuri sau se pot aduna într-un grup de prieteni pentru a aduce un omagiu spiritului frumos care vine odată cu petrecerea timpului într-un hamac.



Mulţi oameni nu ştiu că dormitul într-un hamac poate fi de fapt bun pentru sănătate! Unele studii au arătat că persoanele care dorm în hamace au tendinţa de a adormi mai repede şi de a avea un somn mai odihnitor decât cele care dorm în paturi normale. Unii experţi în sănătate sunt chiar de acord că dormitul într-un hamac poate uşura presiunea asupra coloanei vertebrale şi reduce frecvenţa şi severitatea durerilor de spate.

Ziua fructului mango





Mango este un fruct dulce şi suculent din regiunile tropicale şi există o zi întreagă ce îi este dedicată, #MangoDay, la 22 iulie.



Mango a fost cultivat pentru prima dată în India acum 5000 de ani şi a ajuns în Asia de Sud-Est între secolele V şi IV î.Hr. Mango este fructul naţional al Indiei, Pakistanului şi Filipinelor, precum şi copacul naţional al Bangladeshului. Mango este cultivat în majoritatea climatelor tropicale unde nu există îngheţ. Aproape jumătate din producţia mondială de mango este recoltată în India, al doilea furnizor fiind China.



În fiecare an se recoltează 20 de milioane de tone de mango, iar copacii de mango pot creşte până la 30 de metri înălţime. Fructul asigură 100 la sută din cantitatea zilnică de vitamina C.



În Delhi are loc un festival internaţional de mango, care se desfăşoară în fiecare an din 1987. Numai din India participă peste 50 de cultivatori de mango. Sunt organizate concursuri şi chestionare cu privire la numeroasele aspecte ale mango, precum diferitele utilizări în bucătărie sau numeroasele soiuri, dintre care există peste 550.



În India un coş de mango este un gest de prietenie.

