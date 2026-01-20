€ 5.0929
Stiri

20 de ani de High School Musical: Zac Efron, Vanessa Hudgens și Ashley Tisdale sărbătoresc împreună
Data actualizării: 14:13 20 Ian 2026 | Data publicării: 14:13 20 Ian 2026

20 de ani de High School Musical: Zac Efron, Vanessa Hudgens și Ashley Tisdale sărbătoresc împreună
Autor: Alexandra Curtache

High school musical, Disney + Foto: Captură de ecran Disney +

La două decenii de la premiera care a schimbat istoria Disney Channel, High School Musical rămâne un fenomen global.

 

Regizorul și coregraful Kenny Ortega spune că magia High School Musical a fost evidentă încă de la început.

„Când filmam marele final [„We’re All In This Together”] ... mi-am luat ochii de pe monitor și am privit întreaga încăpere și m-am gândit: Doamne, dacă departamentul de marketing al Disney face ce trebuie, o să avem un succes garantat”, povestește acesta exclusiv pentru People.

Un record pentru Disney Channel

High School Musical a devenit într-adevăr un succes răsunător după ce a avut premiera pe Disney Channel pe 20 ianuarie 2006, devenind cel mai de succes film original al canalului din punct de vedere comercial și generând 7,7 milioane de telespectatori la prima difuzare. Coloana sonoră a filmului a ajuns pe primul loc în Billboard 200, rămânând în top mai mult de 100 de săptămâni. 

De asemenea, a dat naștere la produse promoționale, un turneu de concerte de succes, două continuări și a lansat carierele tinerilor actori din distribuție: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Alyson Reed, Corbin Bleu, Monique Coleman și Lucas Grabeel. 

Filmul muzical urmărea povestea starului de baschet Troy Bolton (Efron) și a noii eleve inteligente Gabriella Montez (Hudgens), care se întâlnesc la karaoke, descoperă că împărtășesc dragostea pentru cântat și apoi dau audiție pentru musicalul școlii East High.

Deși era o poveste tipic americană (datorită faptului că se desfășura într-un liceu tradițional), ea a avut rezonanță internațională, câștigând fani în toate colțurile lumii.

„Simțeam că avem ceva special și că vom face impresie, dar nu aveam idee că va deveni un fenomen global”, spune Ortega, adăugând că filmul oferă ceva „universal și atemporal, care vorbește unei generații de tineri prin muzică, dans și povestire”.

Zac Efron, Vanessa Hudgens și Ashley Tisdale sărbătoresc 20 de ani de High School Musical

Disney+ sărbătorește cea de-a 20-a aniversare a High School Musical cu un canal de streaming dedicat, disponibil între 7 ianuarie și 4 martie, care include toate cele trei filme, Sharpay’s Fabulous Adventure și toate sezoanele din High School Musical: The Musical: The Series.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că va însemna atât de mult pentru oameni și după 20 de ani și sunt recunoscător pentru asta”, adaugă Efron, acum în vârstă de 38 de ani conform People.

Ashley Tisdale este de acord, spunând: „Nu mi-aș fi putut imagina longevitatea pe care a avut-o HSM... A fost o experiență care ne-a schimbat viața tuturor.”

Vanessa Hudgens spune că ceea ce își amintește cel mai bine din filmări este coregrafia, declarând pentru aceeași sursă că numărul de dans din „We're All In This Together” este „înrădăcinat în ADN-ul meu”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

disney channel
zac efron
vanessa hudgens
ashley tisdale
