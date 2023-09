2 avioane și un elicopter, grav avariate la o bază aeriană guvernamentală din Moscova, după un presupus act de sabotaj / foto

Declarația a fost făcută de Direcția Principală de Informații din cadrul Ministerului Ucrainean al Apărării, relatează un corespondent Ukrinform.

Potrivit serviciilor secrete ucrainene, atacul de sabotaj a provocat isterie în rândul oficialilor militari ruși de rang înalt, deoarece baza aeriană Chkalovsky găzduiește avioane guvernamentale, așa-numitele avioane Doomsday și avioane speciale (avioane spion).

„La baza aeriană puternic păzită, persoane neidentificate au plantat explozibili și au aruncat în aer două avioane, An-148 și Il-20 (ambele aparținând regimentului 354 de aviație cu destinație specială) și un elicopter Mi-28H, care obișnuia să fie activ în doborârea de drone de luptă în regiunea Moscovei”, se arată în raport.

Informațiile ucrainene au menționat că avariile produse aeronavelor ar împiedica repararea rapidă a acestora. Explozia a lovit coada elicopterului.

O altă aeronavă An-148, care fusese lângă alte avioane, a suferit avarii minore.

Acum, agențiile ruse caută sabotori și împiedică mass-media să răspândească informații despre incident, a adăugat Direcția Principală de Informații.

