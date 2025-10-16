16 octombrie - Ziua Mondială a Alimentației: “Mână în mână pentru alimente mai bune și un viitor mai bun”

Tema aleasă. „Dreptul la hrană pentru o viață mai bună și un viitor mai bun”, subliniază nevoia urgentă de a transforma sistemele agroalimentare pentru a asigura alimente sigure, nutritive și accesibile tuturor, conform FAO.

Sisteme agroalimentare sub presiune globală

Potrivit FAO, sistemele agroalimentare ale lumii se confruntă cu provocări fără precedent, de la conflicte armate și fenomene climatice extreme, până la șocuri economice și creșterea inegalităților sociale.

„Conflictele, impactul fenomenelor meteorologice și climatice extreme, șocurile economice și inegalitatea în creștere pun o presiune tot mai mare asupra terenurilor pe care le cultivăm, asupra apei de care depindem și asupra biodiversității care susține viața. Lanțurile de aprovizionare rămân fragile, iar efectele perturbărilor se resimt în case, piețe și câmpuri din întreaga lume”, arată FAO.

În unele regiuni, insecuritatea alimentară atinge cote alarmante, în timp ce, în alte zone, obezitatea și risipa alimentară sunt în creștere, un contrast dur care ilustrează dezechilibrul global.

Tema anului 2024: Dreptul la hrană și diversitatea alimentară

Pentru ediția din 2024, FAO a ales tema „Dreptul la hrană pentru o viață mai bună și un viitor mai bun”, insistând asupra importanței diversității, nutriției, siguranței și durabilității alimentelor.

Scopul principal este acela de a promova accesul tuturor oamenilor la o gamă variată de produse nutritive, provenite din agricultură, pescuit și alte surse sustenabile. „Satisfacerea nevoilor unei populații globale în creștere necesită muncă în echipă, peste granițe, sectoare și generații”, subliniază FAO, promovând sloganul „Mână în mână pentru alimente mai bune și un viitor mai bun”.

Crizele globale accentuează foamea și malnutriția

FAO atrage atenția că foametea și malnutriția sunt agravate de crize prelungite provocate de conflicte, schimbări climatice și șocuri economice. Sistemele agroalimentare, deși vitale, devin tot mai vulnerabile la dezastre și contribuie, în același timp, la poluare, degradarea solului și pierderea biodiversității.

Totuși, printr-o transformare profundă a acestor sisteme, se pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră și se pot crea mijloace de trai mai rezistente, echitabile și sustenabile.

Apelul FAO: protejarea resurselor de apă

În 2023, Ziua Mondială a Alimentației a avut ca temă centrală rolul apei în producția de hrană. FAO amintește că deși 71% din suprafața Pământului este acoperită de apă, doar 2,5% este apă dulce, potrivită pentru consum și agricultură. Această resursă limitată trebuie gestionată responsabil pentru a susține hrana unei populații globale aflate în creștere.

Decizia de a marca Ziua Mondială a Alimentației a fost luată în 1979, în cadrul celei de-a XX-a sesiuni FAO, desfășurată la Roma. Data de 16 octombrie a fost aleasă pentru a comemora înființarea FAO în 1945, la Quebec, iar Adunarea Generală a ONU a ratificat decizia în 1980. Prima celebrare a avut loc în 1981 și, de atunci, ziua este marcată anual în peste 150 de țări.

Scopul principal al acestei zile este de a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele alimentare globale, de a promova solidaritatea internațională în lupta împotriva foametei și de a sprijini cooperarea tehnică și economică între state.

România: 16 octombrie, Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare

În România, 16 octombrie are o dublă semnificație. Prin Legea nr. 47/2016, a fost instituită Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare, o inițiativă legislativă menită să încurajeze comportamente responsabile și sustenabile.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 11 martie 2015 și de Camera Deputaților la 2 martie 2016, fiind promulgat prin Decretul nr. 339/2016 la 29 martie 2016.

Conform legii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale pot organiza evenimente și campanii publice dedicate acestei zile, iar culoarea galbenă a fost desemnată simbolul oficial al sărbătorii.

Un apel la acțiune: alimentație echilibrată pentru un viitor sustenabil

Marcarea Zilei Mondiale a Alimentației reamintește că lupta împotriva foametei și a risipei alimentare nu este doar o chestiune de politici publice, ci și una de responsabilitate individuală. Alegerea conștientă a alimentelor, sprijinirea producătorilor locali și reducerea risipei pot transforma modul în care ne hrănim și, implicit, modul în care trăim.

„Alimente mai bune înseamnă sănătate mai bună, o planetă mai sănătoasă și o viață mai bună pentru toți”, acesta este mesajul pe care FAO îl transmite lumii în fiecare an, pe 16 octombrie.