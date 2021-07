13 iulie 2021, Ziua Naţională a Contabilului Român. Eveniment CECCAR

La 13 iulie a.c., Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – singurul organism abilitat în țara noastră pentru acordarea calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat – organizează cea de-a XVII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român.

Anul acesta se împlinește un secol de la momentul la care a fost înființat, prin Decret Regal semnat de Regele Ferdinand I, organismul profesional CECCAR, numit inițial Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabili, în legea promovată de Grigore Trancu-Iași – ministrul muncii și ocrotirilor sociale la acea vreme.

Centenarul profesiei contabile reglementate în România va fi marcat prin manifestările ocazionate de Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment desfășurat la nivel național, în toate județele țării și în Municipiul București sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună. Discuțiile vor evoca momente și personalități de seamă din trecutul organismului profesional, al economiei românești.

Rolul esențial al profesiei și al profesioniștilor care o practică în economia națională va fi evidențiat în cadrul evenimentelor care vor reuni reprezentanți ai instituțiilor și autorităților de reglementare, ai mediului de afaceri.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a recunoaște rezultatele experților contabili și contabililor autorizați obținute în anul anterior, în cadrul Topului național și Topului local al membrilor CECCAR. Sunt apreciate, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați care își desfășoară activitatea individual, aportul acestora la dezvoltarea profesiei și al mediului antreprenorial, în interes public.

Mesajul consiliului superior CECCAR către membri

"În congresul cel d’intâiu ținut în București de absolvenții Școalelor superioare de comerț (...) s’a manifestat dorința ca acești prețioși colaboratori ai conducătorilor afacerilor de Bancă, Comerț și Industrie să și aibă: Un Corp al lor constituit (…). Am (…) încrederea desăvârșită că fiecare, din locul său (...), va ști să corespundă așteptărilor și încrederei puse în noi, și că în fiecare există dorință și voință de prosperare, nu numai în ce privește persoana și interesele sale, dar și acelea ale instituției în care și-a închinat munca, spunea Nicolae Butculescu, Decanului Corpului, la Primul congres al profesiei contabile.

Iată-ne, astăzi, ajunși la o sută de ani de la înființarea CECCAR, la un secol de la reglementarea profesiei contabile în România, când aceste vorbe rămân ca o busolă ce arată drumul spre dezvoltarea noastră, a profesiei.

Cu mândrie afirmăm că împlinim 100 de ani de la înființare, 100 de ani de când profesia contabilă reprezintă unul dintre principalele mecanisme ale economiei naționale. Unii ne pot considera bătrâni, dar noi considerăm că cel mai bine ne caracterizează sloganul Zilei Naționale a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Ne adaptăm societății în continuă schimbare, răspundem cu promptitudine provocărilor și încercăm să previzionăm, pe baza experienței, eventualele evoluții care implică profesia noastră, pentru a acționa eficient, în interes public.

Despre cum a început povestea noastră am vorbit în repetate rânduri, iar site-ul 100.ceccar.ro ne redă istoria încă de la începuturi. Prezentul și viitorul nostru, al profesiei contabile reglementate în România, se concentrează cu siguranță pe consolidarea relațiilor de colaborare cu organisme și instituții de la nivel național și internațional, afirmând, și cu acest prilej aniversar, că acesta reprezintă un aspect esențial pentru dezvoltare.

Suntem convinși de faptul că intensificarea relațiilor de colaborare dintre mediul economic românesc și cel european, internațional, extinderea businessurilor românești peste granițe joacă un rol important în dezvoltarea economiei naționale, la care contribuie și CECCAR.

La fel ca în perioada interbelică, atunci când nu de puține ori România dădea ora exactă la nivel internațional în ceea ce privește „globalizarea” profesiei contabile, și astăzi activitatea Corpului este corelată cu tendințele-cheie mondiale în domeniul financiar-contabil.

CECCAR este membru sau are reprezentanți în importante organizații europene și mondiale de profil: International Federation of Accountants (IFAC), Accountancy Europe, European Tax Adviser Federation (ETAF), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), VAT Expert Group – European Commission, Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA), European Expertise & Expert Institute (EEEI), International Association for Accounting Education & Research, European Corporate Governance Institute. Astfel, ne implicăm în elaborarea și implementarea normelor și strategiilor ce

pot accelera evoluția continuă a profesiei noastre, cu impact la nivel mondial.

Digitalizarea și globalizarea câștigă teren cu pași repezi, iar noi ne concentrăm pe adaptarea la aceste noi cerințe ale societății. Astăzi, la o sută de ani de la înființarea organismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, într-o lume în care schimbarea joacă un rol esențial pentru a rămâne relevanți în noua paradigmă socio-economică, experții contabili și contabilii autorizați își consolidează poziția de consilieri de încredere ai antreprenorilor. Viziunea noastră este să contribuim la „crearea” antreprenorului pregătit pentru viitor, plecând, bineînțeles, de la contabilul pregătit pentru viitor.

Oferind consultanță strategică pentru mediul de afaceri, în interes public, profesioniștii contabili sunt esențiali pentru asigurarea rezilienței economiei naționale. În acest context, suntem conștienți de faptul că rolul și abilitățile profesioniștilor contabili trebuie să evolueze ca răspuns la cerințele mediului de business și acționăm în consecință.

Așa cum spunea și Nicolae Butculescu, trebuie să corespundem așteptărilor și încrederii acordate de mediul de afaceri, de societate. Astăzi, mâine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!"

Consiliul superior al CECCAR