12 septembrie, zi decisivă pentru Chat Control: Statele UE vor decide în privința scanării mesajelor private

Potrivit avocatei, acest regulament ar obliga aplicațiile de mesagerie să scaneze mesajele utilizatorilor înainte de criptare pentru a detecta abuzurile sexuale asupra copiilor și a făcut un bilanț al pozițiilor statelor membre înainte de votul decisiv din 12 septembrie.

„Dacă ar fi adoptat, Regulamentul UE privind stabilirea normelor de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor, botezat Regulamentul „ChatControl”, ar obliga aplicațiile de mesagerie să instaleze mecanisme care să scaneze mesajele direct pe dispozitivul utilizatorului (telefon, tabletă, computer), înainte ca acestea să fie criptate și trimise.

Astfel, chiar și serviciile cu criptare end-to-end (ex. WhatsApp, Signal) ar fi forțate să analizeze conținutul privat al mesajelor și fișierelor înainte de criptare, pentru a detecta materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Pe 12 septembrie, statele membre trebuie să își fixeze poziția finală în consiliu asupra textului regulamentului. Practic, fiecare guvern spune oficial: „suntem pentru / suntem împotrivă / ne abținem”. Dacă există o majoritate calificată de guverne care susțin regulamentul, textul poate fi înaintat către votul formal în Consiliu (unde se adoptă oficial). Deci, ziua de 12 septembrie e crucială pentru că poziția finală va determina dacă regulamentul va continua spre vot formal (programat posibil pe 14 octombrie 2025) cu susţinerea necesară pentru a se adopta.De asemenea, determină dacă se poate forma o majoritate calificată în Consiliu.

Conform Site-ului fightchatcontrol.eu, doar 8 țări se opun Regulamentului, 15 state membre îl susțin iar 4 state, între care și România sunt indecise. Vestea bună este că Germania a decis să se opună. Germania, alături de alte state încă nehotărâte, este considerată critică pentru atingerea pragului de populaţie necesar pentru ca propunerea să treacă. România nu a exprimat o poziție oficială", a transmis Monica Cercelescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News