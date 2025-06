11A, un loc norocos? Pilotul Osiceanu, dezvăluire în cazul singurului supraviețuitor după tragedia aviatică din India

Air India a confirmat că dintre cele 242 de persoane aflate la bord, 241 au murit, ceea ce îl face pe Ramesh singurul supraviețuitor. Mass-media din India a publicat o fotografie cu biletul de îmbarcare al lui Ramesh, care indică faptul că acesta se afla pe locul 11A, pe rândul cu ieșirea de urgență, chiar în fața aripii stângi a avionului.

L-am întrebat dacă are vreo relevanță că supraviețuitorul a stat pe locul 11A.

„Povestea incredibilă a salvării miraculoase a pasagerului supraviețuitor din catastrofa petrecută ieri cu avionul companiei Air India a început să devină concomitent basm, banc și obiect de studiu. Așa încât, haideți să o analizăm și noi și să ne lămurim dacă există sau nu un loc „norocos” în avioanele cu care vom zbura de acum încolo.

Se știe, din informațiile publicate de compania Air India, că pasagerul de naționalitate britanică a stat pe locul 11A, aflat la una dintre ieșirile de urgență ale avionului.



De când s-a aflat despre acest loc, a și început o adevărată cursă în ocuparea lui pe toate avioanele Boeing 787 și nu numai. Doritorii sunt, în principal, călători stresați, superstițioși și speriați de călătoria cu avionul și care cred că locul din avion îi va putea salva în cazul unui viitor posibil accident.



Doar că îi vom dezamăgi din start, pentru că avionul implicat în catastrofă a avut o traiectorie pe verticală ușor placată, ceea ce a făcut ca să aibă loc contactul cu obstacolele sub un anumit unghi.

În cazul catastrofei avionului coreean Boeing 737, de exemplu, acesta a rulat pe mai toată lungimea fuselajului său și apoi s-a lovit frontal de un zid care nu avea ce căuta acolo, și apoi a făcut explozie.



În cazul avionului CRJ Bombardier de la Toronto, s-a rupt aripa exact în dreptul locului corespunzător ieșirii de urgență și apoi avionul s-a răsturnat pe o parte. Aceasta înseamnă că locul “norocos” 11A nu corespunde celorlalte catastrofe.

În concluzie, în orice loc din avion avem aceleași șanse de supraviețuire câte ne dă Dumnezeu și atât! Șansele suplimentare ni le vom acorda singuri, fiind atenți la anunțurile și indicațiile însoțitorilor de bord cu privire la instrucțiunile de siguranță. Până la primul dumneavoastră zbor, vă sugerez să nu luați medicamente care să vă transforme în altceva decât ceea ce sunteți”, a explicat pilotul Cezar Osiceanu pentru DC News.

Avionul Air India 787 a căzut peste mai multe clădiri dintr-o zonă rezidențială situată în prelungirea pistei aeroportului, între care un cămin în care locuiau studenți și medici de la un spital din apropiere.



Imaginile difuzate imediat după aceea au arătat cum avionul, cu rezervoarele de combustibil pline cu kerosen, a explodat într-o imensă minge de foc portocalie.



„La început am crezut că voi muri”, a zis pasagerul, „dar când am deschis ochii mi-am dat seama că sunt încă în viață”.



„În fața mea, am văzut o însoțitoare de bord, bărbați și femei (...) Mi-am desfăcut centura de siguranță și am încercat să mă salvez. Și asta am reușit să fac”, spune el, evident încă surprins de norocul și soarta sa.



„Cred că partea pe care mă aflam eu nu era blocată. Era mai aproape de pământ și era mai mult spațiu”, explică el.

„Când ușa mea s-a deschis, am văzut acel spațiu și mi-am spus că pot aluneca afară. Așa că am făcut-o”.



Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale în orele care au urmat dezastrului îl arată pe Vishwash Kumar Ramesh, cu tricoul însângerat, șchiopătând pe o stradă.



„Mâna stângă mi-a fost ușor arsă, iar o ambulanță m-a dus la spital”, conchide el, fără a da alte detalii despre salvarea sa.



Vineri dimineață, el a avut o scurtă convorbire cu prim-ministrul Narendra Modi, care a venit la locul dezastrului și la patul răniților.

