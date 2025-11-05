€ 5.0851
Data actualizării: 10:34 05 Noi 2025 | Data publicării: 10:33 05 Noi 2025

11 morți și 35 de răniți după un incendiu la un cămin de bătrâni din Bosnia
Autor: Iulia Horovei

t9hJ1frw Bătrâni transportați la spital. Sursa foto: Captură e ecran @SGNews, X
 

Un incendiu izbucnit marți seara la un cămin de bătrâni din Tuzla, nord-estul Bosniei, a provocat moartea a 11 persoane și rănirea altor 35.

11 oameni au murit și alți 35 au fost răniți într-un incendiu care s-a declanșat marți seara într-un cămin de bătrâni în orașul Tuzla din nord-estul Bosniei, a anunțat poliția bosniacă, potrivit presei din Bosnia și Herțegovina.

Primarul orașului, Zijad Lugavic, a precizat că trei dintre răniți se află în stare critică.

„Potrivit primelor informații, zece rezidenți ai căminului de bătrâni din Tuzla și-au pierdut viața în incendiu”, a precizat o purtătoare de cuvânt a poliției, bilanțul victimelor crescând recent cu o persoană.

Alte zeci de persoane, printre care pompieri, polițiști, membri ai echipelor de salvare, angajați și rezidenți ai căminului, au primit îngrijiri medicale la clinica universității din Tuzla, a adăugat purtătoarea de cuvânt, potrivit Agerpres.

Incendiu izbucnit la etajele superioare

Căminul de bătrâni a anunțat anterior că incendiul s-a declanșat la etajul al șaptelea în jurul orei locale 20:45 (19:45 GMT) și a curmat viața a zece rezidenți. Între timp, incendiul a fost stins, iar bilanțul victimelor crește.

„Mă duceam la culcare când am auzit un trosnet. Nu știu dacă erau ferestrele camerei mele care se spărgeau”, a declarat Ruza Kajic, o rezidentă a căminului de bătrâni, pentru canalul național BHRT.

„Eu locuiesc la etajul al treilea (al căminului)... M-am uitat pe fereastră și am văzut elemente în flăcări căzând de sus. M-am grăbit spre culoar. La etajele superioare, sunt persoane țintuite la pat”, a adăugat femeia, în mod vizibil în stare de șoc.

Imaginile difuzate de media locale arată incendiul de la etajul superior al căminului de bătrâni.

O echipă de anchetatori s-a deplasat la fața locului și o ancheta va fi efectuată pentru a determina cauza incendiului imediat ce condițiile o vor permite, a mai declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Adnana Sprecic.

Președintele conducerii tripartite a Bosniei, Zeljko Komsic, a prezentat condoleanțe familiilor victimelor și a urat însănătoșire grabnică celor răniți, a transmis BHRT.

Prim-ministrul entității musulmano-croate, Nermin Niksic, a calificat incendiul drept „catastrofă”.

