Ziua internațională a accesului la informații este astăzi. Tu știi ce nu știi?

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, scrie Agerpres.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua mondială de luptă împotriva rabiei

Marcată anual în data de 28 septembrie, Ziua mondială de luptă împotriva rabiei (#WorldRabiesDay), este dedicată combaterii acestei boli infecţioase virale provocată de virusul rabic, care se găseşte în saliva animalelor infectate şi este transmis oamenilor prin contactul direct (salivă, muşcătură sau zgârietură) cu acestea, scrie Agerpres. 28 septembrie marchează, de asemenea, aniversarea morţii lui Louis Pasteur, chimist şi microbiolog francez, care a dezvoltat primul vaccin antirabic.

Deşi fatală odată ce apar semnele clinice, rabia poate fi evitată în totalitate; vaccinurile, medicamentele şi tehnologiile sunt disponibile de mult timp pentru a preveni moartea cauzată de această boală care afectează sistemul nervos. Cu toate acestea, rabia încă ucide zeci de mii de oameni în fiecare an. Dintre aceste cazuri, aproximativ 99% survin în urma muşcăturii unui câine infectat, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).



Conform site-ului organizaţiei, se estimează că rabia (sau turbarea) provoacă anual 59.000 de decese în peste 150 de ţări, 95% dintre acestea fiind înregistrate în Africa şi Asia. Rabia afectează în mod disproporţionat populaţia, cele mai expuse fiind persoanele sărace din mediul rural, aproximativ o jumătate din cazuri afectând copii sub 15 ani.



Anual, Alianţa Mondială pentru Controlul Rabiei (Global Alliance for Rabies Control - GARC) se reuneşte pentru a alege tema #WorldRabiesDay, ţinând cont de măsurile necesare pentru finalizarea procesul de eliminare a rabiei, potrivit rabiesalliance.org. Pentru 2022, tema aleasă este "One Health, Zero Death" ("O singură sănătate, Zero Decese"), în condiţiile în care comunitatea globală şi-a propus eliminarea deceselor umane provocate de rabia transmisă de la câini până în 2030.

Ziua internaţională a accesului la informaţii

An de an pe data de 28 septembrie este marcată Ziua internaţională a accesului la informaţii, o sărbătoare vizând importanţa unei guvernări deschise şi transparente, potrivit Transparency.org. Recunoscând importanţa accesului la informaţie, cea de-a 74-a Adunare Generală a ONU a proclamat ziua de 28 septembrie drept Ziua internaţională a accesului la informaţii (IDUAI) la nivelul ONU în octombrie 2019. Această zi fusese proclamată de Conferinţa generală a UNESCO în 2015, după adoptarea Rezoluţiei 38 C/57 prin care se declara data de 28 septembrie a fiecărui an drept #InternationalDayforUniversalAccesstoInformation, potrivit site-ului UNESCO.



Tema pentru 2022 este "Inteligenţa artificială, guvernarea electronică şi accesul la informaţie". Celebrarea oficială are loc la Taşkent, Uzbekistan, la 28 septembrie 2022, şi include o deschidere la nivel înalt, însoţită de o masă rotundă interministerială privind accesul la informaţii şi inteligenţa artificială, cu participarea unor experţi internaţionali. Evenimentul va fi o oportunitate de a discuta, în cadrul mai multor mese rotunde, despre accesul la informaţii şi inteligenţa artificială, acoperind atât beneficiile, cât şi riscurile, pe fundalul principiilor de bună guvernanţă, informează Unesco.org.

